Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost operat marți, 13 octombrie, la Spitalul Gemelli din Roma, pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Vaticanul a anunțat că intervenția chirurgicală s-a desfășurat conform planului, fără probleme. Suveranul Pontif urmează să rămână internat aproximativ o săptămână, perioadă în care își va continua recuperarea sub supraveghere medicală, relatează Reuters.

Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, 11 octombrie, că medicii au identificat un nodul de mici dimensiuni la unul dintre plămâni, în urma unei examinări medicale recente.

Suveranul Pontif a explicat că formațiunea era ''bine localizată'' și fusese descoperită într-un stadiu incipient. Decizia privind intervenția chirurgicală a fost luată rapid, după identificarea problemei medicale.

Marți, Papa Leon a fost văzut plecând de la Vatican într-un convoi de vehicule, cu destinația Spitalul Gemelli, aflat la aproximativ nouă kilometri nord de Vatican. Înainte de plecare, Suveranul Pontif a zâmbit și le-a făcut cu mâna persoanelor care îl așteptau.

Intervenția chirurgicală a fost efectuată de o echipă de medici cu experiență în chirurgia pulmonară, care a realizat peste 5.000 de operații de acest tip.

Specialiștii folosesc tehnici minim invazive și proceduri asistate robotic, iar operația Papei Leon al XIV-lea a fost parțial robotizată. Potrivit informațiilor prezentate, aceste tehnologii au fost utilizate în cadrul intervenției pentru îndepărtarea nodulului pulmonar.

Vaticanul a anunțat că procedura s-a încheiat conform așteptărilor, iar Suveranul Pontif va rămâne sub supravegherea medicilor pe durata recuperării.

În perioada spitalizării, Suveranul Pontif ocupă un alt salon decât cel rezervat în mod obișnuit papilor la Spitalul Gemelli. Camera în care a fost internat anterior Papa Francisc nu este disponibilă, deoarece se află în renovare. Din acest motiv, Papa Leon al XIV-lea a fost cazat într-un alt salon, situat tot la etajul zece al unității medicale.

Întregul etaj este izolat, iar accesul este permis doar medicilor și reprezentanților Vaticanului care au autorizație.

Potrivit informațiilor comunicate de Biroul de presă al Vaticanului, recuperarea după intervenția chirurgicală este estimată la aproximativ o săptămână.

Suveranul Pontif va rămâne internat la Spitalul Gemelli din Roma în această perioadă, sub supravegherea echipei medicale. Vaticanul a anunțat că operația de îndepărtare a formațiunii pulmonare s-a desfășurat conform așteptărilor.