Palatul Cotroceni, luminat în roz. Mirabela Grădinaru, prima apariție ca Primă Doamnă

Partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, a avut prima apariție în postura de Primă Doamnă, participând la evenimentul de la Palatul Cotroceni dedicat luptei împotriva cancerului de sân, unde a aprins lumina roz – simbol al solidarității cu femeile afectate de această boală.

În absența șefului statului, aflat într-o vizită oficială la Copenhaga, Mirabela Grădinaru a reprezentat Administrația Prezidențială la evenimentul caritabil, marcând o premieră pentru aparițiile sale publice în calitate de parteneră a președintelui Nicușor Dan.

Tot miercuri, aceasta a participat la un eveniment caritabil desfășurat la Palatul Cotroceni, organizat de Fundația Renașterea, în cadrul unei campanii menite să promoveze prevenția și depistarea timpurie a cancerului la femei.

Evenimentul a fost organizat în semn de solidaritate cu femeile diagnosticate cu cancer de sân, fiind parte a campaniei internaționale „Pink October”, derulată anual în numeroase țări. Palatul Cotroceni s-a alăturat astfel instituțiilor publice și clădirilor emblematice din întreaga lume care au ales să se lumineze în roz pentru a susține prevenția și conștientizarea bolii.

Discursul Mirabelei Grădinaru a fost apreciat pentru tonul său cald și empatic, mesajul acesteia subliniind importanța empatiei și a responsabilității personale în menținerea sănătății.

„În această zi, Palatul se luminează în roz. Este un gest simbolic, dar și un mesaj că împreună putem reuși. (…) Prevenția este un act de iubire de sine. Îmi doresc că această lumină roz să amintească importanța conexiunii umane (...) Dumneavoastră ne reamintiți că granița între sănătate și boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem totul în viață, dar că atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. Fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspirație pentru noi toți.”

Palatul Cotroceni se alătură astfel campaniei internaționale dedicate luptei împotriva cancerului de sân, un gest simbolic menit să atragă atenția asupra importanței prevenției și educației medicale. Iluminarea în roz a clădirii prezidențiale marchează începutul lunii dedicate conștientizării acestei afecțiuni, perioadă în care instituțiile publice și organizațiile medicale promovează mesaje de sprijin pentru femeile afectate.

Prin acest demers, Administrația Prezidențială dorește să transmită un mesaj de solidaritate și să reamintească faptul că un simplu control medical poate face diferența între o intervenție la timp și o luptă dificilă cu boala. Inițiativa se înscrie într-un efort mai amplu de responsabilizare și de promovare a sănătății femeilor din România.