Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși

Președintele Capitalei, Nicușor Dan, a fost întrebat joi seara dacă și-a făcut planurile pentru nunta sa. Acesta s-a intimidat și nu a oferit prea multe detalii despre marele eveniment. Șeful statului a spus că este o chestiun personală.

„Asta este o chestiune personală”, a spus președintele.

Întrebarea jurnalistului Cosmin Prelipceanu privind momentul în care publicul va afla despre eveniment a primit un răspuns clar, dar totodată discret:

Nicușor Dan a oferit și câteva indicii despre viața sa alături de Mirabela Grădinaru, partenera sa și mama celor doi copii ai lor. Președintele a subliniat cât de bine funcționează echilibrul în cuplu și modul în care iau deciziile împreună.

„Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm, pentru că gândim absolut la fel.”

Chiar dacă președintele Capitalei este permanent în lumina reflectoarelor și fiecare gest public este atent monitorizat, el pare hotărât să mențină anumite momente personale strict în cercul familial. Nunta, care reprezintă un eveniment de o importanță deosebită pentru oricine, va fi astfel comunicată publicului doar după ce va avea loc, evitând presiunea și atenția excesivă a mass-media.

Relația lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este stabilă și discreta, bazată pe respect reciproc, sprijin și comunicare deschisă. Ei au doi copii și reușesc să echilibreze responsabilitățile publice ale președintelui cu viața de familie, păstrând momentele importante pentru cercul lor restrâns. Mirabela este o fire discretă și evită să meargă la evenimente alături de soțul său.

Mulți români consideră că Nicușor Dan este un președinte atipic, mai ales după ce a declarat că n-a ținut neapărat să fie căsătorit și după ce a ales să stea în chirie în continuare.