Orașul din România unde există un aparat de păcănele la 161 de locuitori. Autoritățile vor să limiteze fenomenul

Numărul sălilor de jocuri de noroc a crescut în orașul Tecuci, raportul dintre aparatele de tip „păcănele” și populație fiind unul neobișnuit de ridicat, iar autoritățile analizează ce instrumente legale pot fi folosite pentru a controla extinderea acestor activități, anunță deputatul Bogdan Rodeanu.

Potrivit deputatului Bogdan Rodeanu, în municipiu sunt autorizate în prezent câteva sute de aparate de jocuri de noroc. Datele arată amploarea fenomenului din orașul gălățean.

„În acest moment, Tecuciul are 294 de licențe pentru aparate de joc, ceea ce înseamnă aproximativ un aparat la 161 de locuitori”, a precizat acesta.

Tema a fost discutată într-o întâlnire între parlamentarul USR și primarul municipiului Tecuci, Lucian Costin. În cadrul discuțiilor a fost analizată posibilitatea ca administrația locală să intervină pentru a limita dezvoltarea acestui tip de activitate.

„Una dintre temele importante a fost fenomenul extinderii sălilor de jocuri de noroc și al aparatelor de tip păcănele, care în ultimii ani s-a dezvoltat fără ca autoritățile locale să poată interveni în mod real”, a explicat Rodeanu.

Deputatul a arătat că modificările legislative adoptate recent oferă consiliilor locale un rol mai important în gestionarea fenomenului jocurilor de noroc.

„Astăzi există însă cadrul legal prin care consiliile locale pot decide dacă permit sau nu extinderea acestui tip de activitate în orașele lor. Licențele existente nu pot fi anulate, dar pot să nu mai fie prelungite”, a explicat parlamentarul USR.

În perioada următoare, subiectul ar putea fi discutat public la nivel local, în cadrul unor dezbateri care să analizeze opțiunile legislative și administrative disponibile.

La întâlnirea cu primarul municipiului au participat și reprezentanți ai administrației locale și ai mediului politic, care au analizat posibilele soluții pentru limitarea extinderii sălilor de jocuri.

În cadrul aceleiași întâlniri a fost abordată și o problemă mai largă, legată de modul în care sunt finanțate orașele regionale precum Tecuci sau Galați. Potrivit lui Rodeanu, aceste municipii oferă servicii pentru un număr mult mai mare de persoane decât populația oficială, însă resursele bugetare sunt calculate aproape exclusiv în funcție de numărul locuitorilor.

„În practică, aceste municipii susțin servicii administrative, educaționale, medicale și economice pentru o populație mult mai mare decât cea înregistrată oficial, însă finanțarea lor este calculată aproape exclusiv în funcție de numărul locuitorilor”, a arătat Rodeanu.

Deputatul a precizat că dialogul dintre administrația locală și parlamentari va continua, scopul fiind identificarea unor soluții pentru reglementarea fenomenului jocurilor de noroc și pentru adaptarea politicilor publice la rolul real pe care aceste municipii îl au în regiune.