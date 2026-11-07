Ora de vară 2027 în România. Decizia așteptată de ani de zile

În România, trecerea la ora de vară în 2027 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 spre 28 martie. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni 04:00, iar noaptea va fi mai scurtă. În timp ce românii vor continua să schimbe ora de două ori pe an, în Statele Unite se discută despre renunțarea la această practică și menținerea permanentă a orei de vară. O nouă cercetare atrage însă atenția asupra unui posibil efect asupra copiilor: miliarde de drumuri către școală ar putea avea loc pe întuneric.

Potrivit calendarului publicat de Comisia Europeană, ora de vară va începe în toate statele membre la 28 martie 2027 și se va încheia la 31 octombrie.

Cercetarea realizată de o echipă de la Universitatea din Washington, publicată pe 29 octombrie în revista științifică Current Biology, analizează ce s-ar întâmpla dacă Statele Unite ar păstra ora de vară pe tot parcursul anului, fără să mai revină la ora standard în fiecare toamnă.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, o asemenea schimbare ar putea genera peste două miliarde de deplasări suplimentare ale elevilor către școală înainte de răsărit, în fiecare an, la nivelul întregii țări.

Pentru a calcula impactul, echipa a analizat datele din 14 state americane care au aprobat deja măsuri în favoarea menținerii permanente a orei de vară. Au fost luate în calcul numărul elevilor înscriși la școli, orele de începere a cursurilor și poziția geografică a fiecărei unități de învățământ.

Rezultatele au arătat diferențe importante de la un stat la altul. În statul Washington, de exemplu, ar apărea aproape 35 de milioane de deplasări suplimentare către școală pe întuneric. În Georgia, creșterea estimată ar ajunge la aproximativ 71 de milioane.

Pentru a calcula impactul la nivelul întregii țări, cercetătorii au extins estimările și asupra celorlalte state, folosind ca reper o plecare a elevilor spre școală în jurul orei 8:00 dimineața. Autorii avertizează că cifra de peste două miliarde ar putea fi chiar subestimată, deoarece mulți copii pleacă de acasă mai devreme.

Studiul nu s-a limitat la calcularea numărului de deplasări înainte de răsărit. Cercetătorii au analizat și datele americane privind accidentele rutiere mortale, constatând că implicarea pietonilor de vârstă școlară în accidentele mortale din timpul dimineților întunecate era de aproximativ două ori mai probabilă decât în cele produse după răsărit.

Pentru pietonii cu vârste între 5 și 18 ani, analiza a indicat un raport al șanselor de 2,22 între accidentele mortale produse pe întuneric și cele din condiții de lumină naturală.

Autorii atrag atenția că menținerea permanentă a orei de vară ar putea expune mai mulți copii la deplasări în condiții de vizibilitate redusă, în special în lunile de iarnă.

Rezultatele nu înseamnă că schimbarea orei ar provoca automat accidente, ci indică o expunere mai mare la condițiile în care riscul pentru pietoni este crescut.

Un alt aspect evidențiat de cercetare este legătura dintre lumina naturală de dimineață și funcționarea ceasului biologic.

Expunerea la lumină puternică în primele ore ale zilei contribuie la sincronizarea ritmului circadian, sistemul intern care reglează alternanța dintre somn și stare de veghe, dar și procese precum dispoziția și apetitul.

Menținerea permanentă a orei de vară ar însemna că răsăritul ar avea loc cu o oră mai târziu față de actualul sistem în lunile de iarnă. Astfel, mulți copii ar pleca spre școală înainte de apariția luminii naturale și ar pierde o parte din expunerea la lumina de dimineață.

Guadalupe Rodríguez Ferrante, cercetătoare la Universitatea din Washington și autoarea principală a studiului, a explicat că echipa a urmărit să cuantifice efectele acestei schimbări asupra copiilor, folosind orele reale de începere a cursurilor și localizarea școlilor.

Cercetătorii au atras atenția și asupra programelor de liceu. Adolescenții au, în mod obișnuit, un ritm biologic care favorizează adormirea și trezirea mai târzie. În acest context, întârzierea începerii cursurilor poate contribui la îmbunătățirea somnului, însă menținerea permanentă a orei de vară ar putea reduce accesul la lumina naturală în prima parte a dimineții.

Dezbaterea privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei a revenit în atenția legislativului american. Camera Reprezentanților a aprobat în vara acestui an un proiect care prevede menținerea permanentă a orei de vară, fără revenirea la ora standard în toamnă. Inițiativa este însă blocată în Senat.

În total, 19 state au adoptat deja măsuri prin care susțin această schimbare, însă aplicarea lor depinde de adoptarea legislației federale.

Susținătorii orei de vară permanente invocă avantajul unor seri mai luminoase în timpul iernii. Cercetătorii de la Universitatea din Washington atrag însă atenția că lumina câștigată seara ar fi luată din orele dimineții, iar copiii care trebuie să ajungă la școală la ore fixe ar resimți în mod deosebit această schimbare.

Una dintre soluțiile discutate ar fi începerea mai târzie a cursurilor, însă cercetătorii consideră că o asemenea modificare ar putea determina schimbări în întregul program al familiilor și al locurilor de muncă.

Studiul readuce astfel în discuție efectele pe care alegerea unui anumit sistem de măsurare a timpului le poate avea asupra siguranței copiilor, somnului și ritmului biologic.

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei este discutată la nivelul Uniunii Europene de mai mulți ani. În 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea acestei practici, după o consultare publică în care majoritatea participanților s-au pronunțat în favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an.

În 2019, Parlamentul European a susținut propunerea, potrivit căreia fiecare stat membru ar fi urmat să decidă dacă păstrează permanent ora de vară sau ora de iarnă. Aplicarea măsurii a fost însă amânată, deoarece statele membre nu au ajuns la o poziție comună în Consiliul UE.

Până la adoptarea unei decizii definitive, România continuă să aplice sistemul actual, cu trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.