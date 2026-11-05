OpenAI a lansat Images 2.6, un nou model de generare a imaginilor care aduce o funcție importantă în ChatGPT: crearea de GIF-uri animate direct dintr-o comandă text sau dintr-o imagine încărcată de utilizator. Compania promite, de asemenea, o viteză de generare cu 50% mai mare față de versiunea anterioară.

Cea mai importantă noutate adusă de Images 2.6 este posibilitatea de a genera animații GIF într-un singur pas, fără a apela la instrumente externe.

Utilizatorii pot solicita, de exemplu, crearea unui GIF cu o pisică care dansează sau pot transforma o imagine existentă într-o animație.

După generare, animația poate fi urmărită cadru cu cadru, iar utilizatorii pot modifica viteza de redare și pot edita individual anumite cadre.

Până la această actualizare, ChatGPT nu oferea posibilitatea generării native a unor GIF-uri animate complete, într-un singur pas.

Potrivit OpenAI, noul model generează imagini cu 50% mai rapid decât versiunea anterioară. Îmbunătățirea este disponibilă în ChatGPT, Codex și prin API-ul companiei.

Images 2.6 aduce și instrumente suplimentare pentru editarea imaginilor, inclusiv posibilitatea de a indica precis zonele în care trebuie făcute modificări. Dezvoltatorii pot exporta, de asemenea, imagini în format SVG și pot controla nivelul de complexitate al procesului de generare.

OpenAI afirmă că utilizatorii generează peste patru miliarde de imagini în fiecare săptămână prin ChatGPT, Codex și aplicațiile care folosesc API-ul companiei.

Images 2.6 este disponibil la nivel global în ChatGPT și Codex, pe web, desktop și dispozitive mobile, pentru utilizatorii tuturor planurilor de abonament, inclusiv cei care folosesc versiunea gratuită.

Pentru dezvoltatori, OpenAI a lansat și două modele prin API: GPT-Image-2.6 Flare, orientat către generarea rapidă, și GPT-Image-2.6 Sunburst, destinat imaginilor de calitate superioară și editărilor care necesită mai multă precizie.