OpenAI a lansat două noi modele de inteligență artificială. Ce îmbunătățiri au GPT mini și nano

OpenAI a lansat două noi modele de inteligență artificială, GPT-5.4 mini și GPT-5.4 nano, concepute pentru a răspunde unei nevoi tot mai mari: viteză, eficiență și costuri mai mici. Deși sunt mai compacte decât versiunea completă GPT-5.4, noile variante promit să ofere performanțe impresionante, apropiate de modelele mari, dar într-un timp mult mai scurt și la un preț mai accesibil. Practic, vorbim despre o schimbare importantă pentru aplicațiile care trebuie să funcționeze rapid și la scară mare.

GPT-5.4 mini vine ca un upgrade clar față de versiunea anterioară mini. Se descurcă mult mai bine la sarcini precum programarea, înțelegerea informațiilor complexe sau utilizarea diverselor instrumente digitale. În plus, este de peste două ori mai rapid, ceea ce îl face ideal pentru situațiile în care fiecare secundă contează.

De cealaltă parte, GPT-5.4 nano este varianta cea mai simplă și mai ieftină. Este gândit pentru sarcini de bază, cum ar fi sortarea informațiilor, extragerea datelor sau procese automate mai ușoare. Cu toate acestea, chiar și acest model mic este mai performant decât generația anterioară, ceea ce arată cât de mult au evoluat aceste tehnologii.

Un aspect important subliniat de lansare este că, în multe cazuri, cel mai bun model nu este neapărat cel mai mare. În aplicațiile reale – cum ar fi asistenții de programare, aplicațiile care analizează imagini sau sistemele automate – contează foarte mult cât de repede primești răspunsul.

Modelele mini și nano sunt create exact pentru aceste scenarii: răspund rapid, folosesc eficient resursele și pot lucra bine chiar și în sarcini mai complexe. Cu alte cuvinte, sunt mai practice pentru utilizarea de zi cu zi.

Unul dintre domeniile în care aceste modele ies în evidență este programarea. GPT-5.4 mini și nano pot ajuta la editarea codului, identificarea erorilor sau chiar generarea unor interfețe simple, totul într-un timp foarte scurt.

În plus, pot fi integrate în sisteme mai complexe, unde modele mai mari iau deciziile importante, iar cele mai mici execută rapid sarcinile secundare. Această colaborare între modele diferite face ca întregul sistem să fie mai eficient și mai ieftin.

Noile modele nu se limitează doar la text. Ele pot înțelege și imagini, inclusiv capturi de ecran cu interfețe complicate. Acest lucru le face utile în aplicații care „folosesc” computerul în mod automat sau care trebuie să analizeze rapid informații vizuale.

GPT-5.4 mini, în special, se apropie de performanța modelului mare chiar și în acest tip de sarcini, ceea ce este o realizare importantă pentru un model mai mic.

GPT-5.4 mini este deja disponibil în mai multe platforme, inclusiv în ChatGPT, API și Codex. Este mai ieftin decât modelul mare și permite dezvoltatorilor să construiască aplicații performante fără costuri ridicate.

GPT-5.4 nano este și mai accesibil, fiind dedicat în special celor care au nevoie de soluții rapide și foarte ieftine pentru sarcini simple.