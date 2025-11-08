Social

James Watson, savantul care a descifrat „secretul vieții”, a murit la 97 de ani

Omul de știință James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, potrivit BBC.

Cold Spring Harbor Laboratory, instituția unde James Watson a lucrat și a desfășurat cercetări timp de mai multe decenii, a confirmat pentru BBC vestea morții sale.

În 1953, alături de omul de știință britanic Francis Crick, el a descoperit structura în dublu helix a ADN-ului, una dintre cele mai importante realizări ale secolului XX, care a deschis drumul progreselor rapide în biologia moleculară.

În 1962, Watson a primit Premiul Nobel alături de Maurice Wilkins și Francis Crick, pentru descoperirea structurii în dublu helix a ADN-ului. „Am descoperit secretul vieţii”, spuneau aceștia la acea vreme.

Primii ani din cariera sa

Watson s-a născut la Chicago, în aprilie 1928. La vârsta de 15 ani, a obținut o bursă la Universitatea din Chicago, unde s-a interesat de tehnica difracției razelor X, folosită pentru a analiza structura internă a atomilor.

Pentru a-și continua cercetările privind structura ADN-ului, Watson a plecat la Cambridge, unde l-a cunoscut pe Francis Crick. Cei doi au început să construiască modele la scară mare ale posibilelor structuri ale moleculei.

După descoperirea lor, Watson și soția sa, Elizabeth, s-au mutat la Harvard, unde el a devenit profesor de biologie. În 1968, a preluat conducerea Cold Spring Harbor Laboratory din statul New York, o instituție pe care a transformat-o într-un important centru de cercetare științifică.

Reputația sa, afectată

Reputația sa a fost afectată de declarațiile legate de rasă și gen. În 2007, omul de știință, care lucrase anterior la Laboratorul Cavendish al Universității din Cambridge, a afirmat pentru ziarul The Times că este „în mod inerent pesimist în privinţa perspectivei Africii”, adăugând că „toate politicile sociale se bazează pe ideea că inteligenţa lor este aceeaşi cu a noastră — în timp ce toate testele arată că, de fapt, nu este chiar aşa”.

În urma acestor declarații, el și-a pierdut funcția de la Cold Spring Harbor Laboratory din New York. Watson și-a vândut medalia de aur a Premiului Nobel la o licitație în 2014, pentru 4,8 milioane de dolari, afirmând că a luat această decizie deoarece s-a simțit marginalizat de comunitatea științifică după comentariile sale despre rasă. Medalia a fost cumpărată de un miliardar rus, iar acesta i-a returnat-o imediat.

În 2019, după ce a reluat afirmațiile privind o posibilă legătură între rasă și inteligență, laboratorul i-a retras și titlurile onorifice de cancelar emerit, profesor emerit Oliver R. Grace și administrator onorific.

