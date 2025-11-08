James Watson, savantul care a descifrat „secretul vieții”, a murit la 97 de ani

Omul de știință James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, potrivit BBC.

Cold Spring Harbor Laboratory, instituția unde James Watson a lucrat și a desfășurat cercetări timp de mai multe decenii, a confirmat pentru BBC vestea morții sale.

În 1953, alături de omul de știință britanic Francis Crick, el a descoperit structura în dublu helix a ADN-ului, una dintre cele mai importante realizări ale secolului XX, care a deschis drumul progreselor rapide în biologia moleculară.

În 1962, Watson a primit Premiul Nobel alături de Maurice Wilkins și Francis Crick, pentru descoperirea structurii în dublu helix a ADN-ului. „Am descoperit secretul vieţii”, spuneau aceștia la acea vreme.

Watson s-a născut la Chicago, în aprilie 1928. La vârsta de 15 ani, a obținut o bursă la Universitatea din Chicago, unde s-a interesat de tehnica difracției razelor X, folosită pentru a analiza structura internă a atomilor.

Pentru a-și continua cercetările privind structura ADN-ului, Watson a plecat la Cambridge, unde l-a cunoscut pe Francis Crick. Cei doi au început să construiască modele la scară mare ale posibilelor structuri ale moleculei.

Biologist James Watson who along with Francis Crick and using data from Rosalind Franklin, Jerry Donohue and Erwin Chargaff, determined the structure of DNA, was born #OTD 1928. Watson later led the Cold Spring Harbor Laboratory and the Human Genome Project. pic.twitter.com/vRzWCvA590 — Ash Jogalekar (@curiouswavefn) April 6, 2024

După descoperirea lor, Watson și soția sa, Elizabeth, s-au mutat la Harvard, unde el a devenit profesor de biologie. În 1968, a preluat conducerea Cold Spring Harbor Laboratory din statul New York, o instituție pe care a transformat-o într-un important centru de cercetare științifică.

Reputația sa a fost afectată de declarațiile legate de rasă și gen. În 2007, omul de știință, care lucrase anterior la Laboratorul Cavendish al Universității din Cambridge, a afirmat pentru ziarul The Times că este „în mod inerent pesimist în privinţa perspectivei Africii”, adăugând că „toate politicile sociale se bazează pe ideea că inteligenţa lor este aceeaşi cu a noastră — în timp ce toate testele arată că, de fapt, nu este chiar aşa”.

În urma acestor declarații, el și-a pierdut funcția de la Cold Spring Harbor Laboratory din New York. Watson și-a vândut medalia de aur a Premiului Nobel la o licitație în 2014, pentru 4,8 milioane de dolari, afirmând că a luat această decizie deoarece s-a simțit marginalizat de comunitatea științifică după comentariile sale despre rasă. Medalia a fost cumpărată de un miliardar rus, iar acesta i-a returnat-o imediat.

În 2019, după ce a reluat afirmațiile privind o posibilă legătură între rasă și inteligență, laboratorul i-a retras și titlurile onorifice de cancelar emerit, profesor emerit Oliver R. Grace și administrator onorific.