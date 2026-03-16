Olguța Vasilescu pune în dezbatere dacă o să scoată sau nu sălile de jocuri din Craiova

Reglementarea jocurilor de noroc la nivel local a devenit un subiect de dezbatere intensă în rândul administrațiilor din România. Primarii municipiilor discută mai multe variante de reglementare, de la interzicerea totală a activităților de jocuri de noroc până la limitări parțiale sau suprataxarea acestora.

Președintele Asociației Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a afirmat că pozițiile edililor sunt împărțite. Unii susțin interzicerea completă a jocurilor de noroc, în timp ce alții consideră că trebuie găsite soluții de reglementare care să țină cont și de impactul economic asupra comunităților locale.

Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe a primarilor de municipii, organizată cu participarea reprezentanților industriei de profil și a autorităților de reglementare.

Potrivit Lia Olguța Vasilescu, la întâlnirea primarilor au fost invitați reprezentanți ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, dar și ai organizațiilor din industrie, precum FEDBET, ROMSLOT și EXPROGAME.

Discuțiile au vizat modul în care consiliile locale pot reglementa activitatea jocurilor de noroc pe teritoriul municipiilor.

„Astăzi, a avut loc o şedinţă a primarilor de municipii din România, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, FEDBET, ROMSLOT şi EXPROGAME, pe tema alegerii de către Consiliile Locale a variantei de reglementare a jocurilor de noroc. Părerile primarilor sunt împărţite şi se optează pentru variante diferite, care pornesc de la interzicerea totală a jocurilor de noroc pe teritoriul municipiilor, până la interzicerea de lângă şcoli, lăcaşe de cult, de la parterul blocurilor de locuit, din zona centrelor istorice şi până la suprataxare, dar cu modificări de faţade ale spaţiilor de funcţionare sau alte limitări”, a transmis Lia Olguța Vasilescu într-o postare publicată pe Facebook.

Astfel, fiecare administrație locală ar putea adopta propriul model de reglementare, în funcție de contextul economic și social al municipiului.

Unul dintre argumentele invocate în discuții este impactul economic pe care această industrie îl are asupra orașelor.

Primarul Craiovei a explicat că în municipiu există un număr semnificativ de persoane care lucrează direct sau indirect în acest sector.

„În Craiova, în prezent, după estimările noastre, sunt aproximativ 1000 de angajaţi în acest domeniu, la care se adaugă angajaţii de la firmele de pază, de transport valori şi curierat, furnizorii de food & beverage, de la firme de curăţenie, mentenanţă, iar numărul de spaţii la care plătesc chirie societăţile de jocuri de noroc este de peste 200, dintre care 142 doar cu sloturi”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, industria jocurilor de noroc generează și activitate economică pentru alte sectoare.

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și date privind activitatea financiară a unor operatori din domeniu.

„Conform datelor anunţate de o singură firmă până acum, anul trecut aceasta a plătit salarii de 7 milioane de lei şi chirii de 2 milioane de lei, în Craiova”, a mai spus primarul municipiului Craiova.

Aceste informații sunt invocate în discuțiile despre impactul economic pe care o eventuală interzicere totală a activităților de jocuri de noroc l-ar putea avea asupra economiei locale.

În municipiul Craiova există deja o inițiativă legislativă locală care propune interzicerea completă a jocurilor de noroc.

Proiectul a fost depus de consilieri locali ai USR și urmează să fie analizat de Consiliul Local.

„Având în vedere că există deja depus la Consiliul Local Municipal Craiova un proiect de HCL al unor consilieri locali USR, acesta va intra în dezbaterea publică urmând ca, începând de azi, timp de 30 de zile, craiovenii să se pronunţe asupra lui”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

Autoritățile locale au anunțat că proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc va fi supus consultării publice.

Locuitorii municipiului Craiova vor avea la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a-și exprima opiniile cu privire la această propunere.

„Proiectul prevede interdicţia totală a jocurilor de noroc, inclusiv pentru Loteria Română. Desigur, această variantă poate suferi modificări, după dezbaterea publică, în funcţie de solicitările cetăţenilor”, a anunțat primarul municipiului Craiova.

Consultarea publică ar putea influența forma finală a proiectului care va ajunge în dezbaterea Consiliului Local.

Discuțiile privind limitarea sau interzicerea jocurilor de noroc nu sunt limitate la Craiova.

Mai multe orașe din România analizează introducerea unor reguli mai stricte privind amplasarea sălilor de jocuri sau funcționarea acestora.

Printre variantele analizate de autorități se numără:

interzicerea jocurilor de noroc în apropierea școlilor, restricționarea funcționării în zonele centrale sau istorice, interzicerea funcționării la parterul blocurilor de locuințe, suprataxarea operatorilor din industrie.

Aceste măsuri sunt analizate de administrațiile locale în contextul preocupărilor legate de impactul social al jocurilor de noroc.

În dezbaterile privind reglementarea jocurilor de noroc apar două direcții principale.

Pe de o parte, există presiuni din partea unor grupuri civice și organizații care susțin interzicerea totală a acestor activități.

Pe de altă parte, autoritățile locale trebuie să analizeze și impactul economic asupra locurilor de muncă și asupra veniturilor generate în comunități.

Potrivit reprezentanților administrațiilor locale, deciziile vor trebui luate în urma unor analize care să țină cont atât de efectele sociale, cât și de cele economice.

În lipsa unei reglementări uniforme la nivel național, consiliile locale au posibilitatea de a adopta propriile reguli privind funcționarea jocurilor de noroc.

În perioada următoare, mai multe administrații locale ar putea lua decizii privind limitarea sau interzicerea acestor activități.

În Craiova, forma finală a proiectului privind interzicerea jocurilor de noroc va depinde și de rezultatul dezbaterii publice care se desfășoară în următoarele 30 de zile.