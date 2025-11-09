Obiectele din baie care pot fi mai murdare decât capacul de toaletă

Baia este locul unde igiena trebuie să fie impecabilă, însă unele obiecte aparent inofensive pot adăposti bacterii periculoase. Mediul umed și cald transformă această încăpere într-un spațiu ideal pentru dezvoltarea germenilor, care pot provoca infecții sau iritații, avertizează experții specializați în amenajarea băilor și bucătăriilor de la Plumbworld.

Pentru mulți dintre noi, baia este sinonimă cu curățenia și igiena personală, locul unde ne începem și ne încheiem ziua, pregătindu-ne pentru rutina zilnică. Totuși, specialiștii avertizează că această încăpere, considerată adesea cea mai curată din locuință, poate ascunde pericole invizibile.

Experții de la Plumbworld atrag atenția că mediul cald și umed specific băilor favorizează dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului. Astfel, obiectele utilizate frecvent pot deveni adevărate focare de microbi, dacă nu sunt curățate sau înlocuite periodic.

De-a lungul timpului, acumularea acestor germeni poate provoca iritații ale pielii, tulburări digestive ori probleme respiratorii. Pentru a preveni riscurile, specialiștii recomandă o igienizare riguroasă și, în unele cazuri, renunțarea completă la anumite articole.

Mai jos vă prezentăm cinci obiecte din baie despre care experții Plumbworld spun că ar trebui fie curățate temeinic, fie aruncate, înainte ca acestea să afecteze sănătatea familiei.

Periuța de dinți se numără printre cele mai utilizate obiecte din baie, însă paradoxal, poate fi și unul dintre cele mai murdare. Perii acesteia rețin bacterii și resturi de pastă de dinți, iar amplasarea prea aproape de toaletă le expune la germeni răspândiți în aer când se trage apa, fenomen cunoscut sub denumirea de „praful de toaletă”, care se poate depune pe obiectele din apropiere.

Pe măsură ce timpul trece, o periuță uzată nu mai curăță eficient și, în loc să elimine germenii, îi poate răspândi în cavitatea bucală. Mulți utilizatori întreabă pe rețelele sociale cât de des ar trebui schimbată periuța, însă recomandările corecte vin de la specialiști: este indicat să înlocuiți periuța la fiecare trei luni sau mai devreme, dacă periile se deteriorează.

Este esențial să clătiți periuța după fiecare periaj, să eliminați excesul de apă și să o păstrați în poziție verticală, pentru a se usca complet. În plus, dacă un membru al familiei se îmbolnăvește, experții recomandă schimbarea imediată a periuțelor tuturor celor din casă pentru a preveni răspândirea infecțiilor.

Bureții folosiți la duș sunt eficienți pentru îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, însă tocmai această proprietate îi transformă într-un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. În contact cu apă, săpun și murdărie, aceștia rețin umezeala, iar într-un duș adesea umed se usucă greu, favorizând proliferarea germenilor.

Pentru a menține igiena, experții recomandă clătirea atentă a bureților după fiecare utilizare și suspendarea lor într-un loc aerisit, astfel încât să se usuce complet. De asemenea, curățarea lor săptămânală, fie în apă fierbinte, fie prin înmuiere într-o soluție de oțet, poate elimina bacteriile acumulate.

Specialiștii subliniază că bureții ar trebui înlocuiți la intervale de una-două luni sau chiar mai devreme, dacă apar mirosuri neplăcute, modificări de culoare sau senzația lipicioasă la atingere.

Prosoapele nu servesc doar pentru a ne usca după duș, ele pot acumula mult mai mult decât apă. Folosite frecvent, acestea adună piele moartă, uleiuri și bacterii, mai ales dacă rămân umede între utilizări.

Chiar și atunci când par curate, prosoapele pot ascunde mirosuri neplăcute și germeni dăunători. Specialiștii de la Plumbworld recomandă spălarea lor la fiecare trei-patru utilizări, la temperaturi ridicate de cel puțin 60°C, și uscarea completă înainte de a fi pliate sau agățate.

Semnele că un prosop trebuie înlocuit includ mirosul de mucegai sau textura aspră. În general, experții sugerează reînnoirea lor la câțiva ani, pentru a menține igiena și prospețimea în baie.

Deseori ignorate, covorașele de baie pot deveni rapid un mediu propice pentru bacterii și mucegai. Fiecare ieșire din duș le face să absoarbă apă, iar dacă rămân umede, mai ales cele cu spate de cauciuc care împiedică scurgerea, riscul apariției mucegaiului crește considerabil.

Specialiștii recomandă spălarea covorașelor la temperaturi ridicate, cel puțin o dată pe săptămână, urmată de uscare completă, fie în aer liber, fie pe un calorifer. Este important să nu le lăsați pe podea când sunt ude, deoarece astfel umezeala se reține și problema se agravează.

Dacă observi pete întunecate sau un miros persistent de mucegai, cel mai sigur este să înlocuiești covorașul cu unul nou, evitând astfel contaminarea continuă a băii.

Este foarte ușor să pierdem noțiunea timpului în care o sticlă de șampon sau un tub de cremă de față stă pe raftul băii. Însă odată deschise, aceste produse pot deveni medii pentru dezvoltarea bacteriilor, mai ales în condiții de căldură și umiditate.

Utilizarea cosmeticelor sau a produselor de igienă expirate poate provoca iritații ale pielii, ochilor sau scalpului. Conform specialiștilor de la Plumbworld, chiar și băile impecabil întreținute pot ascunde surprize neplăcute din punct de vedere igienic.

Ei recomandă verificarea periodică a datelor de expirare și eliminarea produselor deschise de mai mult de un an. Păstrarea capacelor bine închise și depozitarea articolelor într-un loc răcoros și uscat contribuie la reducerea riscului de contaminare.