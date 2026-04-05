Obiceiuri de Florii care aduc noroc și protecție familiei. Rugăciunea care se rostește în această zi

Tradiții de Florii. Sursa foto: Olena Ruban | Dreamstime.com
Tradiții de Florii. Duminica Floriilor marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim și deschiderea Săptămânii Patimilor. Aceasta este sărbătorită în ultima duminică înainte de Paște și are rădăcini adânci în tradițiile religioase și în obiceiurile populare românești, potrivit calendarului creștin ortodox.

Semnificația principală a Floriilor este legată de primăvară, de vegetație și de bucuria venirii unui nou sezon, dar și de pregătirea spirituală pentru Învierea Domnului.

Cel mai cunoscut obicei de Florii este sfințirea ramurilor de salcie sau de nuc, numite popular „vergele”. Credincioșii merg la biserică pentru a le binecuvânta și le păstrează acasă pentru protecție și noroc. Ramurile sfințite se pun la icoane sau se agață de ușa casei pentru a feri locuința de rele și pentru a aduce sănătate.

Potrivit tradiției, ramurile de salcie simbolizează viața și înnoirea naturii. Prin binecuvântarea lor, oamenii se conectează cu ciclul vegetației, care începe să înverzească. De asemenea, se crede că ramurile de Florii pot alunga bolile și proteja recoltele.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
În mediul rural, sărbătoarea este însoțită de obiceiuri specifice. Fetele tinere își fac coroane din flori și ramuri de salcie și merg prin sat pentru a primi urări de sănătate și belșug. În unele zone, oamenii organizează mici procesiuni și cântă cântece tradiționale despre primăvară.

Un alt obicei întâlnit este oferirea de „floricele” – crenguțe de salcie împodobite cu panglici colorate, oferite copiilor și vecinilor. Se spune că cei care primesc aceste crenguțe vor avea noroc și sănătate pe parcursul anului.

De ce e bine să plouă de Florii

Superstițiile de Florii sunt diverse. Dacă plouă în ziua sărbătorii, se crede că anul va fi roditor. Ramurile care se usucă repede ar putea semnala probleme de sănătate sau ghinion. Ramurile binecuvântate nu se aruncă după Paște; ele se folosesc în ritualuri agricole sau se pun la rădăcina pomilor fructiferi pentru protecție.

Floriile reprezintă și un moment de pregătire pentru Paște, atât spiritual, cât și culinar. Credincioșii merg la biserică pentru spovedanie și pentru a primi sfaturi despre Postul Paștelui. În gospodării, se pregătesc mâncăruri specifice postului și dulciuri tradiționale pentru sărbătorile ce urmează.

Ordinea și curățenia în casă sunt foarte importante în această zi. Se crede că cine își pregătește locuința cu sfințenie va avea noroc și armonie în familie pe tot parcursul anului.

Rugăciune puternică

De Florii, credincioșii pot rosti mai multe rugăciuni pentru fericire, noroc și sănătate. Se spune că în această zi Dumnezeu le îndeplinește dorințele.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai intrat în Ierusalim cu smerenie și ai fost întâmpinat cu Osana, revarsă mila Ta asupra mea și asupra celor dragi. Dă‑ne sănătate, pace și întărește‑ne în credință, ca, urmând pilda Ta, să trăim în iubire și rugăciune. Amin.”

Stiri calde

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

HAI România!

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara

Proiecte speciale