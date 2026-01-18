O zi, două repere culturale cu gândul la o singură țară

Ioan Slavici și Grigore Vieru fac parte din generații diferite, din două provincii istorice diferite, Banat și Basarabia. Unul a trăit perioada dintre Independență și Marea Unire, celălalt a trăit drama anului 1940, Al Doilea Război Mondial cu evoluțiile sale, evoluția și prăbușirea colosului sovietic, independența Republicii Moldova și revigorarea mișcării unioniste, dar și piedicie puse în calea acesteia în perioada post-sovietică. Unul s-a născut, celălat ne-a părăsit într-o zi de 18 ianuarie.

Ioan Slavici s-a născut la Șiria, lângă Arad, la 18 ianuarie 1848. Va ajunge să lucreze în Vechiul Regat. Va fi prieten cu Eminescu, Ion Luca Caragiale. A fondat la Sibiu revista Tribuna, iar la București, a lucrat la „Timpul”. La începutul secolului XX, a vrut să devină antreprenor în turism, dar locația de la Bușteni în care a investit tot ce avea, a dat faliment. Așa se pare că a ajuns atât până în 1916 cât și în 1916-1918 să accepte plăți secrete din Austro-Ungaria.

Ioan Slavici a scris nuvele, povestiri și un celebru roman. Din pana lui Ioan Slavici au ieșit nuvelele „Moara cu Noroc”, „Popa Tanda”, „Budulea Taichii” și romanul „Mara”. Se pare că era un filo-german convins ca bănățean, depășind bariera trasată de bunul său prieten Titu Maiorescu. Temporar arestat, după o anchetă destul de sumară, a fost eliberat.

După eliberare și reabilitare, Ioan Slavici și-a trăit ultimii ani la Putna - Panciu, astăzi în Vrancea. Acolo locuia fiica sa Fulvia. Din 1920, sănătatea i s-a degradat, dar scriitorul a reușit să scrie câteva lucrări de memorialistică și un roman.

Poetul Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, la Pererita, România Mare, în Basarabia. Și-a trăit copilăria, tinerețea, în război și sub ocupație sovietică. Maturitatea a fost între dorința de reunire cu țara mamă și supraviețuirea în era sovietică și în era post-sovietică. Abia la 30 ani, după 1944, a reușit să ajungă peste Prut, în România. În 1977 și în 1989, a revenit. În 1989, a participat la Centenarul dispariției lui Eminescu. A dorit să obțină o mașină de scris cu litere latine pentru a publica o revistă românească, în limba română, cu litere latine. Ca repezentant al Frontuui Popular, a reușit să fie ales în Sovietul Republicii Socialiste Moldovenești.

În 1989-1991, s-a aflat în fruntea luptei pentru autodeterminarea Republicii Moldova, independența, reunirea cu România și recuperarea identității românești, marcate de mankurtizarea sovietică.

În data de 26 octombrie 1991, în ziua în care coșciugul Ostașului Necunoscut a fost readus din Mausoleul de la Mărășești, în Parcul Carol din București. din fiecare regiune a României istorice, s-au adus săculeți tricolori conținând pământ. Poetul Grigore Vieru a venit cu un sac mai mare, având pământ din Basarabia. A sărutat sacul înainte de a-l deșerta peste coșciugul Eroului Necunoscut.

Scriitorul Ioan Slavici a decedat la 17 august 1925, la Putna - Panciu, astăzi în Vrancea, din cauza degradării ireversibile a stării sale de sănătate.

Poetul Grigore Vieru a decedat la 18 ianuarie 2009, într-un spital din Chișinău, după ce fusese internat ca victimă a unui grav accident de circulație, petrecut cu câteba zile mai înainte.