O televiziune din SUA intră pe piața media din România. Va fi premieră națională

Daystar, una dintre cele mai mari rețele religioase evanghelice din lume, se pregătește să intre pe piața media din România. Canalul a notificat CNA și urmează să fie inclus în grilele distribuitorilor de cablu.

Daystar, televiziunea religioasă americană fondată în urmă cu peste două decenii, anunță lansarea oficială pe piața media din România. Rețeaua, considerată una dintre cele mai puternice și influente platforme evanghelice din lume, transmite deja în Statele Unite și în numeroase țări europene, printre care Marea Britanie, Italia, Portugalia, Spania, Polonia și Franța.

Oficialii Daystar au notificat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) cu privire la intenția de a intra pe piața locală. În cadrul ședinței instituției, Simona Mikhulesku, reprezentanta televiziunii, a precizat că noul canal va fi unul protestant evanghelic și va fi disponibil prin rețelele de cablu și satelit din România.

Potrivit datelor furnizate de companie, Daystar are în prezent o acoperire de peste 112 milioane de gospodării în Statele Unite și audiențe în peste 180 de țări din întreaga lume, confirmând statutul său de rețea globală.

Grila televiziunii va fi adaptată pentru România, dar oficialii subliniază că mixul de programe va fi variat.

Pe lângă emisiunile cu profil religios, grila va include producții de divertisment și lifestyle, toate promovând valori creștine și fiind dedicate unui public larg, cu accent pe componenta „family-friendly și multiculturală”.

Unul dintre cele mai cunoscute programe este talk-show-ul „Joni Table Talk”, moderat de Joni Lamb, fondatoarea televiziunii. În cadrul acestui format au participat, de-a lungul timpului, personalități politice și religioase marcante, printre care și Robert F. Kennedy, fost Secretar al Departamentului de Sănătate al SUA.

Rețeaua este recunoscută pentru abordarea directă a subiectelor de actualitate dintr-o perspectivă creștină, dar și pentru diversitatea conținutului, care include:

emisiuni pentru familii,

reportaje internaționale,

documentare tematice,

programe dedicate comunităților religioase.

Oficialii Daystar afirmă că misiunea lor este aceea de a promova unitatea și valorile morale universale, printr-un mesaj cu impact global.

Lansarea Daystar pe piața locală reprezintă o premieră absolută. Este pentru prima dată când un post evanghelic internațional pătrunde oficial în spațiul media românesc.

În prezent, televiziunile religioase active în România sunt reprezentate în special de posturi ortodoxe și neoprotestante autohtone. Cele mai cunoscute nume sunt:

Trinitas TV , televiziunea Patriarhiei Române, lansată în 2007, cu un conținut exclusiv ortodox;

Alfa Omega TV , televiziune neoprotestantă fondată la Timișoara, cu emisiuni religioase, culturale și sociale;

Speranța TV, televiziunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, activă în România de peste 15 ani.

Intrarea Daystar pe piață va aduce o dimensiune internațională și o producție cu experiență consolidată în spațiul american și european, completând oferta deja existentă.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) va analiza documentația depusă și va decide în ce condiții canalul va fi inclus în grilele operatorilor de cablu și satelit din România.

Potrivit paginademedia.ro, lansarea este planificată pentru perioada următoare, însă detaliile privind grila exactă și eventualele adaptări pentru publicul românesc depind de aprobările instituționale și de negocierile cu distribuitorii.

Procesul implică, de regulă, o verificare a conformității conținutului cu legislația audiovizuală românească, inclusiv în ceea ce privește publicitatea și protecția minorilor.

Intrarea Daystar ar putea diversifica segmentul televiziunilor religioase și ar putea aduce o nouă competiție pentru posturile deja existente. Spre deosebire de televiziunile românești cu profil confesional, Daystar vine cu experiența unei rețele globale și cu un brand deja consolidat în peste 180 de țări.

Daystar a fost fondată la finalul anilor ’90 și s-a dezvoltat rapid în Statele Unite, într-un context în care televiziunile religioase au devenit extrem de influente. Spre deosebire de alte rețele evanghelice, Daystar a mizat pe combinația dintre conținut religios și programe de divertisment, câștigând astfel un public extins.

Rețeaua s-a remarcat și prin modul în care a abordat subiecte sensibile, cum ar fi politica, etica socială sau sănătatea, prezentate printr-o perspectivă religioasă. Această strategie a transformat Daystar într-un canal cu audiențe record și cu o prezență constantă în dezbaterile culturale și religioase din SUA.