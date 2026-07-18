A7 TV, post de televiziune aflat pe poziția 31 în lista must carry, și-a suspendat activitatea de producție pentru aproape trei luni. Decizia a intrat în vigoare pe 13 iulie și va rămâne aplicabilă până la 1 octombrie 2026, perioadă în care conducerea spune că va încerca să găsească soluții pentru continuarea proiectului.

Anunțul a fost făcut într-un mesaj transmis angajaților și colaboratorilor, semnat de acționarul televiziunii, Marius Creța.

În mesajul adresat echipei, Marius Creța anunță suspendarea integrală a producției și explică faptul că decizia a fost luată după ce încercările de a menține activitatea nu au avut rezultatul dorit.

„Vă informez că, începând de luni, 13 iulie 2026, activitatea de producţie a A7 TV va fi suspendată integral până la data de 1 octombrie 2026. În această perioadă vom analiza şi vom căuta toate soluţiile posibile pentru continuarea proiectului şi reluarea activităţii”, se arată în mesajul publicat de paginademedia.ro.

Acesta le transmite colaboratorilor că regretă situația și afirmă că vor fi căutate variante pentru onorarea obligațiilor financiare restante.

„Regret profund că am ajuns în această situaţie. Am depus toate eforturile pentru a găsi o soluţie care să permită continuarea activităţii fără această întrerupere, însă, în acest moment, nu am reuşit să identificăm resursele necesare pentru susţinerea proiectului în perioada următoare”, a mai transmis Marius Creța.

Contactat de Paginademedia.ro, Marius Creța a precizat că postul nu își va întrerupe emisia.

Potrivit acestuia, în perioada suspendării producției vor fi difuzate reluări, iar activitatea tehnică va fi asigurată de angajații permanenți ai televiziunii.

În ceea ce privește colaboratorii externi, aceștia ar urma să revină la începutul lunii septembrie, dacă proiectul va fi reluat conform planului.

Suspendarea producției vine după o altă perioadă dificilă pentru televiziune.

În martie 2025, A7 TV a implementat un amplu plan de reorganizare, care a inclus reducerea numărului de angajați, renegocierea salariilor și renunțarea la mai multe emisiuni.

La acel moment, conducerea explica faptul că finanțarea primită din partea grupului Maurer Imobiliare fusese redusă, iar postul era nevoit să își diminueze cheltuielile pentru a-și continua activitatea.

A7 TV a fost lansată în 2017 ca un proiect exclusiv online, iar ulterior a obținut licență de emisie din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

De-a lungul timpului, proiectul a beneficiat de sprijin financiar din partea companiei brașovene Maurer Imobiliare. Astăzi, postul se află pe lista must carry, pe poziția 31, însă încearcă să depășească una dintre cele mai dificile perioade de la lansare.