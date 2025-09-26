O școală din Galați confirmă zicala „buturuga mică răstoarnă carul mare” și câștigă Competiția Școlilor Creative de la Novakid

Accesul la educație este esențial pentru dezvoltarea copiilor, dar și pentru construirea unei societăți informate. Desigur, acesta nu se rezumă doar la prezența la cursuri, ci și la factori precum încurajarea creativității și a curiozității. Misiunea profesorilor este îngreunată însă de contextul actual din România, marcat de nemulțumirile față de noile reforme din educație (printre care creșterea normei didactice săptămânale și reorganizarea unităților școlare), urmările fiind resimțite inclusiv de elevi.

Observând și înțelegând dificultățile din ultimul an, Novakid - platforma de engleză pentru cei cu vârste între 4-12 ani - a decis să se poziționeze ca un sprijin atât pentru instituțiile de învățământ, cât și pentru juniori. A lansat prima ediție a Competiției Școlilor Creative, care s-a concentrat pe promovarea metodelor interactive de predare a limbii engleze și a recompensat cel mai ingenios proiect prin amenajarea unei săli de clasă, îmbogățind astfel experiențele formative.

Max Azarov, CEO Novakid, punctează: „Pentru a fi implicați în activitatea educațională, copiii au nevoie de instrumente care să le stimuleze creativitatea, de provocări distractive și de medii imersive de studiu. Pe acești piloni ne-am concentrat când am lansat Competiția Școlilor Creative, încurajând profesorii și elevii din România să facă învățarea limbii engleze mai dinamică”.

Conceptul campaniei s-a concentrat pe inovație, fără a impune restricții în privința conținutului. Așadar, juniorii au avut libertatea de a-și exprima originalitatea prin diverse formate: de la o melodie, un salut creativ sau o mini-piesă de teatru, până la o poveste recitată sau un proiect foto. Zeci de școli s-au înscris în concurs, încântând juriul cu proiecte pline de autenticitate, implicare și entuziasm.

Pe prima poziție a podiumului a fost clasa a IV-a A, de la Școala Gimnazială Nr. 26 din Galați, ghidată de Daniela Năpârlică, profesoară de limba engleză. Printr-un buletin de știri ieșit din comun și cu o energie impresionantă, cei mici au demonstrat că pasiunea și dorința de a reuși sunt cele care contează.

„Mi-am dorit întotdeauna să le ofer copiilor o experiență de învățare diferită, în care să aibă șansa să fie creativi, să colaboreze și să descopere lucruri noi. Această competiție a fost o oportunitate minunată de a fi, alături de elevii mei, nu doar profesor, ci și mentor și partener de drum”, spune Daniela Năpârlică.

Implicarea școlilor în diverse proiecte - venite inclusiv din sectorul privat - reprezintă o ocazie pentru consolidarea educației. Conform unui studiu recent derulat de Novakid, 37% dintre părinții români consideră promovarea activităților extrașcolare ca fiind o activitate care ar ajuta la îmbunătățirea sistemului de învățământ. Inițiativa platformei EdTech a venit ca un răspuns la această realitate, oferind unității câștigătoare o sală de clasă amenajată cu echipamente, mobilier și alte accesorii (în cuantumul a 5.000 de euro), dar și cursuri complementare de limba engleză, copiii beneficiind atât de lecții individuale, cât și de sesiuni în cadrul grupurilor internaționale de practică World Kids Academy.

Alvina Rusu, Country Manager Novakid România, subliniază: „Competiția Școlilor Creative nu a fost doar despre a face un proiect digital în limba engleză. A fost despre cooperare, despre emoții, despre învăluirea studiului în plăcere și dorința de schimbare. Ne-am bucurat să putem transforma ambientul din sala de clasă de la Galați prin echipamente tehnologice, materiale educative și elemente decorative, însă nimic nu s-a comparat cu fericirea adusă de zâmbetele și mulțumirile elevilor câștigători la vederea rezultatului”.

Novakid își dorește să sprijine elevii și instituțiile de învățământ public din România, iar lansarea programului English Speaking Practice for Schools consolidează acest angajament. Conceput pentru a dezvolta fluența elevilor în limba engleză, el ajută școlile să răspundă cererii globale la capitolul abilități de comunicare, încredere și creativitate. Este structurat pe categorii: Beginners (4-6 ani), Starters (7-9 ani) și Elementary, tocmai pentru a satisface nevoile unice ale diferitelor grupe de vârstă.

„Misiunea noastră a fost întotdeauna să democratizăm educația în limba engleză și să o facem accesibilă copiilor de pretutindeni”, spune Max Azarov, CEO Novakid. „Acest produs ne oferă oportunitatea de a colabora direct cu școlile și de a le pune la dispoziție cadrelor didactice instrumentele de care au nevoie pentru a crea săli de clasă în care limba engleză prinde viață”.

Pentru mai multe informații referitoare la cum pot școlile să beneficieze de acest program de practică a vorbirii în grup, puteți trimite un mesaj la adresa partners@novakidschool.com.

Inițiativele Novakid derulate de-a lungul anilor - studii, concursuri și programe - au avut ca scop îmbunătățirea atât a mediului de învățământ public, cât și a celui privat. Platforma oferă cu regularitate informații despre metodele de predare eficiente folosite în cadrul lecțiilor, dorindu-și să inspire cadrele didactice în adoptarea lor.

Novakid este o școală online de engleză, recunoscută la nivel internațional și desemnată câștigătoare a premiului „Digital Language Learning Product of the Year” la Digital Education Awards în 2023. De la lansarea sa și până în prezent, Novakid a fost aleasă de peste 820.000 de părinți din întreaga lume și a susținut peste 22 de milioane de lecții pentru mai mult de 930.000 de cursanți. Folosind gamification, realitatea virtuală și inteligența artificială, Novakid a conceput un mediu de învățare dinamic și interactiv, care ajută copiii cu vârste între 4-12 ani să devină fluenți în limba engleză.

Competiția Școlilor Creative, care a avut prima ediție în anul 2025, face parte din inițiativele Novakid și a avut drept scop sprijinirea școlilor publice din România în adoptarea unor metode interactive de predare a limbii engleze. Concursul a încurajat participarea a zeci de instituții de învățământ din toată țara și a adunat peste 100 de proiecte.