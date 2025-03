Monden O prezentatoare TV, probleme uriașe de sănătate, după o luptă pe viață și pe moarte cu cancerul







Emma Saunders, prezentatoare Sky Sports şi partenera lui Will Still, antrenorul echipei RC Lens, a dezvăluit vineri că suferă de encefalită, după ce s-a luptat cu cancerul.

După lupta cu cancerul, acum encefalita

Emma Saunders, a anunțat vineri că suferă de encefalită, o infecție cerebrală, după ce a trecut printr-o luptă dificilă cu cancerul tiroidian. Anul trecut, Emma a fost diagnosticată cu cancer tiroidian și a primit tratament pentru această afecțiune.

După ce a înfruntat această provocare, acum se confruntă cu o nouă problemă de sănătate, encefalita, care a necesitat spitalizare.

Mesaj emoționant pe Instagram: „Mulțumesc pentru sprijinul acordat”

Pe contul său de Instagram, Emma a postat o fotografie în care apare pe patul de spital, ținând în mâini o girafă de pluş, și a explicat detaliile situației sale de sănătate celor 71.500 de urmăritori. În mesajul său emoționant, ea a mulțumit celor care i-au oferit suport, inclusiv iubitului său, Will Still, care i-a fost alături în această perioadă dificilă.

„Bună ziua tuturor. Din păcate, viața a luat o întorsătură neașteptată în urmă cu câteva săptămâni și acum sunt în concediu pentru a mă recupera de la encefalită - o infecție a creierului”, a scris Emma pe Instagram, continuând cu mulțumiri adresate familiei, prietenilor, colegilor și sistemului de sănătate britanic NHS pentru sprijinul acordat.

View this post on Instagram A post shared by Emma Saunders (@emmasaunds)

Emma și Will Still, o relație publică și o carieră de succes

Emma Saunders a început o relație cu Will Still, antrenorul echipei RC Lens, în urmă cu un an. Cei doi și-au făcut publică relația în timpul Euro 2024, iar Emma a mulțumit public partenerului său pentru susținerea sa neclintită.

Pe lângă munca la Sky Sports, unde prezenta fotbalul feminin, Emma a avut o carieră de succes și la BBC Sport, fiind un nume important în jurnalismul sportiv din Marea Britanie. Fanii și colegii ei din industria sportivă i-au oferit multă susținere și încurajare în această perioadă dificilă de recuperare, scrie news.