O nouă aventură în natură: suricata, vedeta numărului 8 din colecția „Animale din sălbăticie"

Colecția „Animale din sălbăticie” continuă cu numărul 8, dedicat unuia dintre cele mai curioase și sociabile animale ale savanei: suricata. Mică, agilă și mereu atentă la ce se întâmplă în jur, suricata devine personajul principal al unei noi aventuri educative, gândite special pentru copii.

Revista îi poartă pe cei mici în deșertul Kalahari și în zonele aride ale Africii, unde vor descoperi cum trăiesc suricatele în grupuri bine organizate, cum își construiesc vizuinile, de ce stau adesea în poziție verticală și cum își protejează puii.

Copiii află ce mănâncă suricata, cum vânează insecte și animale mici, de ce cooperarea este esențială în grup și cum fiecare membru al familiei are un rol important. Revista include și o poveste ilustrată, care transformă lectura într-un moment plăcut și relaxant, perfect pentru a stimula imaginația și curiozitatea.

Numărul 8 vine la pachet cu două jucării care completează experiența de lectură: o suricată, inspirată din personajele revistei și un tigru, unul dintre cele mai cunoscute și impresionante animale sălbatice. Figurinele permit copiilor să continue aventura prin joacă și să creeze propriile povești.

Caută numărul 8 din colecția „Animale din sălbăticie” la chioșcurile de ziare începând de marți, 20 ianuarie și continuă aventura! Preț: 29,99 lei.

