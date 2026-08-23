Un judecător federal din New York a anulat politica administrației Donald Trump prin care fusese suspendată procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care Afganistan, Iran, Tepublica Moldova, Rusia și Somalia. Politica fusese justificată de administrația americană prin riscul ca unii dintre solicitanți să ajungă să depindă de ajutoare publice în Statele Unite.

Judecătoarea districtuală Jeannette Vargas, numită în funcție de fostul președinte Joe Biden, a decis vineri că măsura este „contrară legii și depășește autoritatea legală”, potrivit AP.

Instanța a stabilit că secretarul de stat Marco Rubio și-a depășit atribuțiile atunci când a emis politica, despre care judecătoarea a apreciat că încalcă Legea privind imigrația și naționalitatea. Potrivit deciziei, măsura ducea la refuzarea vizelor unor solicitanți eligibili fără existența unui temei legal pentru această restricție.

Jeannette Vargas a mai stabilit că politica administrației afectează atribuțiile pe care Congresul Statelor Unite le-a acordat funcționarilor consulari în procesul de acordare a vizelor.

„Congresul le-a conferit acestor funcționari autoritatea și discreția exclusive de a determina dacă un imigrant este eligibil pentru o viză, pe baza analizei criteriilor specifice și detaliate stabilite în statut”, a scris judecătoarea în hotărâre.

În opinia sa, interdicția de a elibera vize de imigrare pe baza naționalității solicitantului contravine cadrului legal stabilit de Congres.

„Politica, care interzice categoric eliberarea vizelor de imigrare pe baza naționalității solicitantului, reprezintă o abrogare directă a acestei scheme legale”, a mai arătat Vargas.

Acțiunea în instanță a fost introdusă de două organizații nonprofit și 11 persoane. Printre reclamanți se află șase persoane ai căror membri de familie au primit refuzuri pentru vize.

Celelalte cinci persoane se află în afara Statelor Unite și au depus petiții pentru obținerea unor vize de imigrare pe baza unor oferte de muncă.

Anna Gallagher, directoarea executivă a CLINIC, una dintre organizațiile reclamante, a salutat decizia instanței. „Salutăm această hotărâre deoarece, în esență, acest caz are ca scop menținerea familiilor unite”, a declarat ea. Gallagher a invocat, de asemenea, principiile doctrinei sociale catolice privind demnitatea persoanei și importanța familiei, afirmând că hotărârea permite reluarea procesului de reunificare a familiilor.

Un alt reclamant este organizația nonprofit African Communities Together, cu sediul în Harlem. Diana Konate, director executiv adjunct pentru politici și advocacy al organizației, a descris hotărârea drept „o victorie extraordinară pentru statul de drept”.

„Această interdicție ilegală și rasistă a cauzat daune incomensurabile, despărțind cu cruzime familiile și persoanele dragi”, a declarat Konate. Ea a transmis, de asemenea, că organizația le poate spune membrilor comunității că măsura nu mai este în vigoare.

Politica anulată de instanță făcea parte dintr-un set mai larg de măsuri adoptate de administrația Trump în domeniul imigrației.

Departamentul de Stat anunțase că funcționarii consulari au fost instruiți să oprească procesarea cererilor de vize de imigrare provenite din cele 75 de țări, în baza unui ordin emis în noiembrie, care înăsprea evaluarea solicitanților susceptibili să devină „sarcini publice”.

Departamentul de Stat susținea, citând date ale Consiliului Consilierilor Economici, că peste 30% dintre gospodăriile cu imigranți proveniți din aceste țări primiseră o formă de asistență publică.

Într-o notificare transmisă separat tuturor ambasadelor și consulatelor americane, Departamentul de Stat a precizat că și solicitanții de vize pentru șederi temporare trebuie verificați în privința posibilității de a solicita beneficii publice în Statele Unite.

Potrivit unei telegrame diplomatice obținute de Associated Press, solicitanții trebuiau să demonstreze că nu intenționează să solicite beneficii publice în perioada în care se află în SUA. Funcționarii consulari care considerau că există un asemenea risc puteau solicita completarea unui formular destinat demonstrării situației financiare a solicitantului.

După pronunțarea hotărârii, Departamentul de Stat a transmis că administrația Trump urmărește să protejeze populația americană prin menținerea unor standarde ridicate de verificare a solicitanților de vize.

Instituția a precizat că nu va comenta litigiile aflate în desfășurare.

Hotărârea judecătoarei Jeannette Vargas reprezintă cea mai recentă decizie federală care afectează măsuri adoptate de administrația Trump în domeniul imigrației.

În iunie, un alt judecător federal a anulat o politică prin care administrația înăsprise condițiile de intrare și ședere în Statele Unite pentru imigranți proveniți din zeci de țări. Măsura respectivă avea implicații asupra procedurilor de azil, permiselor de muncă, cărților verzi și cererilor de cetățenie.

Judecătorul a apreciat atunci că politica a lăsat numeroși imigranți într-o situație juridică incertă și a acuzat Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA că nu respectă prevederile legale.