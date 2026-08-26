O femeie din Amsterdam a ajuns în instanță după divorț, deși urma să primească două milioane de euro în urma împărțirii averii comune. Suma nu i s-a părut suficientă pentru păstrarea stilului de viață din timpul căsniciei, astfel că a solicitat și o pensie lunară de aproape 12.000 de euro de la fostul soț, potrivit The Telegraph.

Cazul a fost analizat de o instanță din Amsterdam, după ce femeia a cerut plata unei sume de 11.767 de euro în fiecare lună. Judecătorul a ajuns însă la concluzia că necesarul ei financiar era mult mai mic decât cel solicitat.

Femeia și fostul său soț, ambii cu origini britanice și americane, s-au căsătorit în anul 2000 și au avut timp de peste două decenii un nivel de trai ridicat.

Potrivit informațiilor prezentate de presa olandeză, averea acumulată în timpul căsniciei depășește patru milioane de euro. Printre bunurile deținute de cei doi se numără o casă de lux, o locuință de vacanță în Portugalia, un BMW și un Volvo, dar și economii și investiții.

Cei doi au cheltuit, de asemenea, sume importante pentru călătorii în străinătate.

Divorțul a fost decis în 2024, după ce femeia și-a acuzat soțul de infidelitate. Bărbatul, în vârstă de 61 de ani și angajat în Elveția, a negat acuzația.

Împărțirea averii comune urma să le aducă fiecăruia aproximativ două milioane de euro.

Chiar și după ce urma să primească două milioane de euro, femeia a considerat că suma nu îi permite să păstreze stilul de viață pe care îl avea în timpul căsniciei.

Ea a solicitat fostului soț o pensie lunară de 11.767 de euro. În fața instanței, femeia a inclus printre cheltuielile sale lunare 4.650 de euro pentru locuință și 1.582 de euro pentru călătorii.

Fostul soț s-a opus cererii și a considerat suma exagerată. Bărbatul are un venit lunar de aproximativ 40.000 de euro încă din 2022, însă a susținut că familia a avut un stil de viață mult mai moderat în perioada căsniciei.

El a descris nivelul de trai al familiei drept „relativ sobru” și a susținut că soția sa se descurca în acea perioadă cu aproximativ 3.300 de euro pe lună.

Instanța din Amsterdam nu a acceptat valoarea solicitată de femeie. După analizarea cheltuielilor și a standardului de viață avut în timpul căsniciei, judecătorul a stabilit că necesarul lunar este de aproximativ 4.030 de euro.

Această sumă înseamnă aproximativ 48.360 de euro pe an și este mult sub cei 11.767 de euro solicitați inițial.

Instanța a ținut cont și de situația profesională a femeii. Vârsta acesteia și lipsa unei activități profesionale pe perioada căsniciei fac dificilă obținerea unui loc de muncă suficient de bine plătit pentru a-i asigura singură nivelul de trai dorit.

Judecătorul a considerat însă că situația financiară a femeii trebuie analizată și prin prisma averii pe care urma să o primească în urma divorțului.

Cei două milioane de euro rezultați din împărțirea bunurilor reprezintă, în opinia instanței, un patrimoniu suficient de consistent pentru a-i permite să își acopere cheltuielile.

Prin urmare, solicitarea unei pensii de aproape 12.000 de euro pe lună nu a fost considerată justificată în forma prezentată de femeie.