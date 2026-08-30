Un obiect aerian a pătruns duminică, 30 august, în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind dinspre regiunea Odesa prin zona transnistreană, și a revenit în Ucraina după aproximativ nouă minute, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău, conform moldova 1.md.

Incidentul s-a produs pe fondul atacurilor aeriene lansate în aceeași zi de Federația Rusă asupra Ucrainei. Obiectul a fost detectat de Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale la ora 15:50, iar autoritățile moldovene continuă să monitorizeze spațiul aerian.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a traversat frontiera de stat prin localitatea Dnestrovsk, din sectorul transnistrean, venind dinspre localitatea Limanske, situată în regiunea Odesa din Ucraina.

La ora 15:59, obiectul a traversat din nou frontiera de stat și a revenit din Dnestrovsk spre Limanske, pe același itinerar de zbor.

Ministerul Apărării nu a anunțat, până în prezent, identificarea oficială a tipului de aparat. Primele informații indică faptul că ar putea fi vorba despre o dronă.

Autoritățile de la Chișinău au precizat că survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Rusia asupra Ucrainei.

„Ulterior, obiectul aerian, la ora 15:59, a traversat înapoi frontiera de stat din Dnestrovsk în Limanske, Ucraina, pe același itinerar de zbor”, a transmis Ministerul Apărării.

Autoritățile naționale au anunțat că, împreună cu partenerii externi, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației.

Incidentul de duminică nu este unul izolat. Potrivit datelor prezentate de Armata Națională și relatate de Moldova 1, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de aproximativ 70 de ori de la începutul invaziei rusești în Ucraina.

Un incident similar a avut loc chiar în urmă cu câteva zile, pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, când cinci drone au încălcat spațiul aerian al țării. Una dintre acestea a căzut în apropierea drumului Chișinău-Basarabeasca, iar autoritățile au identificat un aparat prăbușit în extravilanul localității Carabetovca.

Noua pătrundere în spațiul aerian moldovean evidențiază riscurile generate pentru statele din vecinătatea Ucrainei de atacurile aeriene care continuă în regiune. De această dată, obiectul detectat a rămas în spațiul aerian al Republicii Moldova timp de nouă minute înainte de a reveni pe teritoriul ucrainean.