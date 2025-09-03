Monden O celebră influenceriță și familia ei, găsiți morți în condiții cumplite







Influencerița Esmeralda Ferrer Garibay și familia sa au fost găsiți morți într-un camion abandonat din Guadalajara. Descoperirea lor a ridicat suspiciuni legate de o posibilă execuție de tip cartel, având în vedere modul în care au fost găsite trupurile și circumstanțele învăluite în mister.

Pe 22 august 2025, autoritățile mexicane au descoperit cadavrele influencerului Esmeralda Ferrer Garibay (32 de ani), soțul ei Roberto Carlos Gil Licea (36 de ani) și cei doi copii ai lor, Gael Santiago (13 ani) și Regina (7 ani), într-un camion abandonat în cartierul San Andrés din Guadalajara. Trupurile erau învelite în plastic, un detaliu care a stârnit îngrijorări legate de o posibilă execuție de tip cartel .

Investigațiile inițiale sugerează că adevărata țintă ar fi fost soțul, Roberto Carlos Gil Licea, implicat în comerțul cu mașini și agricultură în statul Michoacán, o regiune cunoscută pentru activitățile cartelurilor. Deși nu există dovezi clare că familia făcea parte dintr-un cartel, stilul de viață afișat de Esmeralda pe rețelele sociale a atras atenția asupra posibilelor legături cu cultura narco .

Ancheta a condus autoritățile la un service auto din apropiere, unde au fost descoperite urme de sânge, cătușe și alte probe. Se presupune că întreaga familie a fost executată acolo, iar vehiculul a fost ulterior abandonat în altă parte .

Două persoane aflate la service au fost inițial reținute, dar eliberate din lipsă de probe. La scurt timp, aceștia au fost răpiți de indivizi înarmați chiar în fața procuraturii, într-o acțiune atent coordonată .

Esmeralda Ferrer Garibay își construise imaginea online promovând un stil de viață luxos, cu vacanțe scumpe, haine de brand și videoclipuri în care apărea mimând versuri din narco corridos, cântece care glorifică viața membrilor cartelurilor. Într-un clip viral, aceasta sugera că are un „iubit narco”, în timp ce afișa o geantă de designer .

Postările ei adunau mii de vizualizări, iar contul său de TikTok depășise 44.000 de urmăritori, fiind adesea comentat pentru legătura cu temele narco .

Autoritățile mexicane continuă să investigheze circumstanțele morții celor patru membri ai familiei Ferrer Garibay. Deși nu există dovezi clare că familia făcea parte dintr-un cartel, stilul de viață afișat de Esmeralda și activitățile soțului ei în zone cu prezență cartelurilor ridică întrebări legate de posibile legături cu lumea interlopă, potrivit Nypost.