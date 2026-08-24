Obiectul legat de una dintre cele mai controversate faze din istoria sportului rege a fost achiziționat în cadrul unei licitații organizate în Statele Unite. Mingea cu care Diego Armando Maradona a înscris celebrul său gol cu mâna împotriva Angliei, la Cupa Mondială din 1986, a fost vândută pentru suma de 3,35 milioane de dolari (aproximativ 2,9 milioane de euro) la casa de licitații Heritage Auctions, conform agenției EFE.

Deși suma adjudecată este impresionantă, tranzacția nu a atins nivelul estimat inițial de experți. Licitația a pornit de la prețul de 2,5 milioane de dolari, iar organizatorii mizau pe un interes extrem de ridicat, sperând că obiectul de colecție va stabili un nou record și va ajunge până la 10 milioane de dolari.

Meciul din sferturile de finală ale turneului din Mexic, în care Argentina s-a impus cu 2-1 în fața Angliei, a rămas întipărit în memoria tuturor iubitorilor de fotbal. În timpul partidei, starul argentinian a sărit la o minge înaltă și a împins-o în plasă cu pumnul, însă brigada de arbitri nu a observat infracțiunea și a validat reușita.

După ce naționala Argentinei a cucerit trofeul suprem la acea ediție a Mondialului, legendarul fotbalist a făcut o afirmație devenită celebră. El a susținut că golul său a fost marcat „puţin cu capul lui Maradona şi puţin cu mâna lui Dumnezeu.”

Prețul final plătit pentru balonul de joc a reprezentat o ușoară dezamăgire prin comparație cu alte relicve din cariera fostului fotbalist. În anul 2022, tricoul îmbrăcat de Maradona în aceeași partidă istorică împotriva Angliei a fost vândut la licitație pentru o sumă ce a depășit opt milioane de euro, clasându-se printre cele mai scumpe piese de memorabilitate sportivă din toate timpurile.