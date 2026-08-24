Politica

Scandal în Sectorul 1 cu o licitație de zeci de milioane de lei. Legătura cu patronul Realitatea Plus

Comentează știrea
Scandal în Sectorul 1 cu o licitație de zeci de milioane de lei. Legătura cu patronul Realitatea PlusMaricel Pacuraru / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, acuză administrația condusă de George Tuță că ar pregăti atribuirea unui contract de curățenie în valoare de până la 34,7 milioane de lei unei asocieri conduse de PHG Waste Management. Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 susține însă că procedura este contestată și că nu a fost semnat niciun contract.

Disputa vizează Lotul 2 al unei licitații organizate pentru servicii de curățenie în piețe, unități de învățământ și clădiri administrate de instituțiile Sectorului 1. Potrivit documentelor publice ale DUPSPM, valoarea maximă estimată pentru acest lot este de 34.709.468 de lei, fără TVA, iar procedura este în prezent suspendată în urma unei contestații.

Clotilde Armand cere publicarea documentelor licitației

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Clotilde Armand a afirmat că administrația Sectorului 1 ar urma să ofere contractul unei asocieri în care PHG Waste Management este lider.

Fostul edil a legat această companie de familia lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, și a susținut că postul de televiziune ar fi desfășurat în trecut campanii împotriva sa, în contextul conflictelor privind contractele de salubrizare și relația Primăriei Sectorului 1 cu Romprest.

„Solicit administrației Tuță să publice imediat toate rapoartele de evaluare, punctajele acordate ofertanților, procesele-verbale și justificarea completă a rezultatului procedurii”, a transmis Clotilde Armand.

Aceasta a mai susținut că va verifica documentele procedurii și că, dacă licitația ar fi fost pregătită pentru un câștigător stabilit dinainte, cei responsabili ar trebui să răspundă.

Acuzațiile formulate de fostul primar reprezintă poziția sa publică și nu constituie, în acest moment, concluzii stabilite de o instituție de control sau de o instanță.

Clotilde Armand

Clotilde Armand / sursa foto: Facebook

Ce spune instituția care organizează licitația

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 a publicat anterior un punct de vedere oficial referitor la aceeași procedură de achiziție, identificată în SEAP cu numărul CN1087963.

Potrivit instituției, licitația a fost împărțită în trei loturi și a atras participarea mai multor operatori economici. Pentru Lotul 2, cel referitor la curățenia clădirilor administrate de DUPSPM Sector 1, au fost depuse patru oferte.

Printre participanți se află asocierea Libro Events – Romprest Servicii Integrate, Clean Prest Activ, Group Velstand și asocierea PHG Waste Management – NMD Zet Zone, în care PHG Waste Management este lider.

DUPSPM a precizat că raportul procedurii pentru Lotul 2 a fost contestat de asocierea Libro Events – Romprest Servicii Integrate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Instituția: nu există un contract semnat

În punctul de vedere oficial, DUPSPM susține că procedura pentru Lotul 2 este suspendată de drept pe durata soluționării contestației.

Instituția afirmă că raportul procedurii a fost întocmit la 20 aprilie 2026, iar contestația a fost formulată ulterior pentru Lotul 2. Potrivit DUPSPM, în această situație nu poate fi semnat un contract până la soluționarea dosarului.

„În acest moment nu există și nu poate exista un contract semnat pentru lotul contestat”, a transmis instituția.

DUPSPM mai precizează că documentele procedurii, inclusiv rapoartele de evaluare și procesele-verbale, sunt acte oficiale care pot fi verificate în cadrul procedurii de achiziție publică.

Contractul vizează curățenia clădirilor administrate de Sectorul 1

Licitația nu trebuie confundată cu contractele pentru colectarea deșeurilor sau curățenia stradală din Sectorul 1.

Lotul contestat are ca obiect servicii de curățenie în clădirile administrate de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. Valoarea estimată este cuprinsă între 723.114 lei și 34.709.468 lei, fără TVA, potrivit documentului publicat de instituție.

Licitația generală include, separat, servicii pentru piețe și parcări, precum și pentru unitățile de învățământ administrate de instituție.

O dispută care se mută în zona achizițiilor publice

Mesajul lui Clotilde Armand readuce în atenție conflictul politic și administrativ din Sectorul 1 privind cheltuirea banilor publici și contractele de salubrizare.

În acest caz, situația procedurii pentru Lotul 2 urmează să fie clarificată în cadrul contestației aflate la CNSC. Până la o decizie și până la eventuala finalizare legală a procedurii, DUPSPM susține că nu există un contract semnat pentru serviciile de curățenie vizate de acuzațiile fostului primar.

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa [email protected]

Stiri calde

14:23 - Ponta, reacție violentă după scrisoarea deschisă a șefilor PPE și Renew Europe. „Vin direct cu pumnul și bâta peste n...

14:14 - A murit Klaus-Michael Kühne, miliardarul care a construit un imperiu. Cine îl moșteneste

14:04 - STB și-a cerut, din nou, insolvența

13:53 - Peste jumătate de milion de euro la pensionare. Recordul incredibil plătit de o companie de stat

13:46 - Programul primei etape din Cupa României

13:39 - Constantin Toma anunță că nu va mai candida din partea PSD

HAI România!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Proiecte speciale