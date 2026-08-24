Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, acuză administrația condusă de George Tuță că ar pregăti atribuirea unui contract de curățenie în valoare de până la 34,7 milioane de lei unei asocieri conduse de PHG Waste Management. Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 susține însă că procedura este contestată și că nu a fost semnat niciun contract.

Disputa vizează Lotul 2 al unei licitații organizate pentru servicii de curățenie în piețe, unități de învățământ și clădiri administrate de instituțiile Sectorului 1. Potrivit documentelor publice ale DUPSPM, valoarea maximă estimată pentru acest lot este de 34.709.468 de lei, fără TVA, iar procedura este în prezent suspendată în urma unei contestații.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Clotilde Armand a afirmat că administrația Sectorului 1 ar urma să ofere contractul unei asocieri în care PHG Waste Management este lider.

Fostul edil a legat această companie de familia lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, și a susținut că postul de televiziune ar fi desfășurat în trecut campanii împotriva sa, în contextul conflictelor privind contractele de salubrizare și relația Primăriei Sectorului 1 cu Romprest.

„Solicit administrației Tuță să publice imediat toate rapoartele de evaluare, punctajele acordate ofertanților, procesele-verbale și justificarea completă a rezultatului procedurii”, a transmis Clotilde Armand.

Aceasta a mai susținut că va verifica documentele procedurii și că, dacă licitația ar fi fost pregătită pentru un câștigător stabilit dinainte, cei responsabili ar trebui să răspundă.

Acuzațiile formulate de fostul primar reprezintă poziția sa publică și nu constituie, în acest moment, concluzii stabilite de o instituție de control sau de o instanță.

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 a publicat anterior un punct de vedere oficial referitor la aceeași procedură de achiziție, identificată în SEAP cu numărul CN1087963.

Potrivit instituției, licitația a fost împărțită în trei loturi și a atras participarea mai multor operatori economici. Pentru Lotul 2, cel referitor la curățenia clădirilor administrate de DUPSPM Sector 1, au fost depuse patru oferte.

Printre participanți se află asocierea Libro Events – Romprest Servicii Integrate, Clean Prest Activ, Group Velstand și asocierea PHG Waste Management – NMD Zet Zone, în care PHG Waste Management este lider.

DUPSPM a precizat că raportul procedurii pentru Lotul 2 a fost contestat de asocierea Libro Events – Romprest Servicii Integrate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

În punctul de vedere oficial, DUPSPM susține că procedura pentru Lotul 2 este suspendată de drept pe durata soluționării contestației.

Instituția afirmă că raportul procedurii a fost întocmit la 20 aprilie 2026, iar contestația a fost formulată ulterior pentru Lotul 2. Potrivit DUPSPM, în această situație nu poate fi semnat un contract până la soluționarea dosarului.

„În acest moment nu există și nu poate exista un contract semnat pentru lotul contestat”, a transmis instituția.

DUPSPM mai precizează că documentele procedurii, inclusiv rapoartele de evaluare și procesele-verbale, sunt acte oficiale care pot fi verificate în cadrul procedurii de achiziție publică.

Licitația nu trebuie confundată cu contractele pentru colectarea deșeurilor sau curățenia stradală din Sectorul 1.

Lotul contestat are ca obiect servicii de curățenie în clădirile administrate de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. Valoarea estimată este cuprinsă între 723.114 lei și 34.709.468 lei, fără TVA, potrivit documentului publicat de instituție.

Licitația generală include, separat, servicii pentru piețe și parcări, precum și pentru unitățile de învățământ administrate de instituție.

Mesajul lui Clotilde Armand readuce în atenție conflictul politic și administrativ din Sectorul 1 privind cheltuirea banilor publici și contractele de salubrizare.

În acest caz, situația procedurii pentru Lotul 2 urmează să fie clarificată în cadrul contestației aflate la CNSC. Până la o decizie și până la eventuala finalizare legală a procedurii, DUPSPM susține că nu există un contract semnat pentru serviciile de curățenie vizate de acuzațiile fostului primar.