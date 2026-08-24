Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 august 2026

25 august

Pe 25 august s-au născut Leonard Bernstein, Sean Connery, Claudia Schiffer, Lucia Sturdza Bulandra, Sebastian Papaiani, Camil Baltazar.

Pe 25 august sunt Aducerea moaştelor Sf. Bartolomeu şi Sf. Tit.

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 25 august, sunt Vârtolomeii. Din ziua aceasta începând, cucul nu mai cântă. „Fiindcă-i vorba de „întoarcere” şi numele Vârtolomei aduce aminte de (în)vârtire, poporul zice: se „suce” ziua, ca puiul în găoace, dă ziua înapoi şi creşte noaptea.” (Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, 2001, pagina 379.)

În vechime şi până prin preajma războiului, ziua se ţinea cu stricteţe evitându-se tot ce se învârtea, oscila sau avea mişcare circulară. Până şi mămăliga nu se făcea, pentru că trebuia să fie învârtită cu făcăleţul. Nerespectarea interdicţiilor atrăgea represalii foarte neplăcute – erai „ameţit” şi „dus cu capul”. Cam cum sunt cei care au luat măsurile distopiei sanitare, mai greșite și mai decalate în timp, nu se putea!

Buni observatori ai naturii, excelenţi astronomi, dacii şi, mai târziu, românii vechi au constatat că marea navă cosmică pe care suntem îmbarcaţi cu toţii, Terra, nu are o viteză constantă, ci viteza oscilează, se „întoarce”. În medie, în spaţiu, ne deplasăm cu viteză teribilă de 75 de kilometri pe... secundă. Numai Dumnezeu ştie unde mergem!

O notă specială pentru marea doamnă, Regina teatrului românesc care a fost Lucia Sturdza-Bulandra, pe care o pomenim astăzi, 25 august. Am văzut-o, copil fiind, în rolul Amandei Wingfield din "Menajeria de sticlă". La Teatrul Municipal, sala Filimon Sârbu, i se spunea sala Icoanei, astăzi Teatrul Bulandra, sala Toma Caragiu.

Ceea ce îmi amintesc cu precizie este că după ce aplauzele au contenit, după minute şi minute, o mare parte din public a rămas pe loc. Au ieşit din sală cei care nu ştiau, câţiva doar. Apoi, după vreo zece minute a venit portarul teatrului şi a tras cortinele de catifea de la ieşirea din sală şi lumea a plecat acasă.

Neegalata artistă, la cei 87 de ani ai săi se deplasa greu, în baston, penibil, era ajutată, mai mult purtată pe sus! "Mergeţi-mă!", comanda boieroaica cu un inegalabil umor, parafrazând alt personaj din teatru. Dar nu dorea să fie văzută în halul acela de "Tout Bucarest", de prietenii şi studenţii ei. Aşa că publicul aştepta până când marea artistă părăsea teatrul şi era urcată cu greutate în maşină!

Doamne, îţi mulţumesc că am avut ce vedea în lumea asta!

În curierul de Bruxelles mi-a atras atenția o conferință pe net la care participă directorul general de la ONU, Michael Moeller. Astăzi, pe seară, să se trezească și americanii. Este a doua, pe net, prima, fizic, a avut loc în anul 2025 în Danemarca. Vor mai vorbi Steven Pinker, profesor de psihologie la Universitatea Harvard, Ola Rosling, directorul Fundației Gapminder, Roland Schatz, CEO al MediaTenor, Nils Hanson, șeful Unității de Investigații la Televiziunea Suedeză și Mette Bock, ministrul danez al culturii și multe alte VIP-uri. Conferința este generos găzduită de Google, EBU, Universitatea Aarhus și Universitatea Harvard. Pe net, o cameră specială. Despre jurnalismul pozitiv sau constructiv.

Jurnalismul constructiv este un răspuns la creșterea tendinței de tabloidizare, senzaționalism și negativitate a mass-media de astăzi. Este o abordare care urmărește să ofere audienței o imagine corectă și contextualizată a lumii, fără a sublinia agresiv ce este rău și ce merge prost.

Deși o doză oarecare, pentru gust, de negativitate în presă este, fără îndoială, necesară, supraexpunerea cronică negativă constituie o tendință ascunsă a mass-mediei, care are un efect coroziv asupra societăților în care trăim, în primul rând inducerea fricii. Scopul jurnalismului constructiv este de a combate trivializarea și degradarea jurnalismului prin ”noile” media care adesea sunt mai interesate de distragerea și crearea de controverse, decât de informarea cetățenilor.

Jurnalismul constructiv are un ton calm și echilibrat, fiind mai puțin concentrat pe scandaluri, conflicte și indignare. El raportează aspectele importante ale societății, le stabilește într-o imagine mai largă și în contextul lor relevant. Jurnalismul constructiv ocupă în mod serios funcția democratică a jurnalismului, bazându-se pe ideea că jurnalismul este un mecanism de feedback care ajută societatea să se auto-corecteze.

Da, dar într-o lume unde contează doar vizualizările, jurnalismul constructiv este mort din fașă.

Acum, fiindcă a fot ieri ziua de naștere a lui Jean Michel Jarre o să ascult ”Oxygen”, din 1976. Vechi, dar bun! După ”Zoolook”, din 1984, nu mi-a mai plăcut așa de mult ceea ce a compus, greutatea celebrității i-a strivit geniul. Poate, doar ”Revolutions” din anul 1988.

Apoi, o să intru pe net cu prietenii mei din State, Canada și America Latină. Pe la ora trei o să ies să mă uit la stele, cu refractorul Gina, ca în fiecare noapte, când este senin. Escortat și păzit de cele cinci cățelușe, care se uită cu curaj în noapte. Au un dispozitiv fix, fiecare are locul ei. Sunt o haită și eu sunt alfa, cel de la care vine mâncărica bună și scărpinatul pe burtică.

Dacă nu este senin, sau dacă este senin, mereu și mereu, atonit, o să mă rog pentru sănătatea și sufletele domniilor voastre și sănătatea și pacea lumii, așa fac mereu. Treburi de pustnic, un minorit, un catar care, în singurătatea asumată, are perspectiva, obiectivitatea, ca să vadă ceea ce se întâmplă și ceea ce o să se întâmple, fiind sigur că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită discuţiile la serviciu, sau dialogul în contradictoriu cu partenerul, în duo, familie. Azi zâmbeşte mai mult şi nu da replica imediat! Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filozofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună. Te bucuri de o bună intuiţie care te ajută, atăzi, la rezolvarea problemelor cotidiene. Soluţia unei probleme este la îndemâna ta. Concentrează-te şi poți reuşi!

TAUR

Utilizează orele de lumină pentru treburile importante şi urgente. Dimineaţa ia deciziile care se impun. Nu exgera cu discuţiile la mobil, în timpul serciciului. Şi pereţii au ochi şi urechi! Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Mai ales dacă este o problemă de sănătate, medicală, sau de dietă. Concepţia nativilor din Taur, zodia proprietăţilor, despre bunuri şi bani suferă astăzi o modificare minoră. Urmare unor informaţii din presă!

O zi foarte bună pentru evaluarea unor proiecte, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite, cumpărături, dar nu aştepta rezultate, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Călătoriile, însă, sunt bine aspectate. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

RAC

Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Totuşi, azi ia o pauză, odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe altă dată! „Mitocanul are câinele cel mai fioros” – spune un proverb chinezesc, sau vietnamez, în orice caz, din Orientul Îndepărtat. Astazi trebuie sa te fereşti de un mitocan prost, aşa ca fii foarte precaut. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia si persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii, sau să judeci cinic pe oricine.

Aspecte favorabile, mai puţin în ceea ce priveşte călătoriile. Ocupă-te de programul tau obişnuit zilnic, nu pleca la drum, seara la o vorbă la terasă şi stelele spun ca totul o sa fie bine! Ziua de astăzi se desfasoara cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film, pe net, sau o carte buna, iţi pot schimba în bine starea psihica! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja. Eşti un pic cam zdruncinat şi în criză de timp, dar, recunoaşte, lucrurile aceste te motivează şi te dinamizează.

FECIOARĂ

Se întâmplă lucruri, care te pot avantaja pe termen mediu sau lung. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra evenimentelor petrecute în ultimul timp. Este necesar ca astăzi să acţionezi. Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă sau mai inaltă. Ai un prilej si nu trebuie sa-l ratezi. Nu vorbi mult, decat dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de originalitate. Oamenii cu adevărat importanţi nu poartă „accesorii”. Sunt suficient de valoroşi.

Îţi intensifici eforturile pentru ca să găseşti noi rezolvări la creşterea calităţii vieţii tale. Eşti senin şi doreşti să păstrezi acest echilibru fără să fii invadat de problemele altora. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu ! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu frimituri. Începe chiar de astăzi!

SCORPION

Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru relaţiile umane. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor alor tăi, în duo, sau familie. Dedică ziua lămuririi unor situaţii mai vechi. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă!

O zi obişnuită, o senzaţie de "déjà vu". Dar ceva nu e cum trebuie! Zi mai dificilă în care iei startul greu şi o seară mai filozofică în care te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante.

CAPRICORN

Astăzi ai noroc, ţi se promit mijloace şi ajutor suficient ca să-ţi duci planurile la bun sfârşit. Viitorul îţi apare în nuanţe de roz, eşti liniştit, totul decurge conform foii de parcurs! Evită pesimismul gratuit şi văicărelile balcanice. Până la urmă poți constata partea comică a problemei. Trebuie să faci o triere a informaţiilor şi a persoanelor de unde provin aceste date. Deciziile greşite se bazează pe date false. Iar tu nu-ţi doreşti să greşeşti. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Acum, aici, imediat! Banii adevăraţi se fac în timp, iar averile solide în generaţii. Banii făcuţi uşor, se duc uşor. Asta este toată filozofia financiară!

În sfârşit, realizezi că trebuie să faci mici compromisuri, să te adaptezi rapid la viaţa cotidiană ca să poţi înainta pe calea intereselor tale! Practica, experienţa şi realitatea! Bineînţeles că eşti frustrat de criză! Pierzi bani. Frustrarea asta te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine. Şi care momente plăcute se găsesc şi astăzi, numai că trebuie să le vezi. Vrei, nu vrei, trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale, doar Venus se uită frumos la zodia ta!

PEŞTI

Cooperarea este cheia succesului, astăzi şi poate mereu. Cei din jurul tău, prietenii, ştiu că poţi reuşi în ceea ce te-ai angajat, aşa că te sprijină cât pot şi ei. Comunică cu cei dragi. Există o configuraţie astrologică destul de favorabilă, dar cu un Saturn retrograd, din Berbec. În perioada în chestiune ai mai multe ocazii să câştigi bani, riscând moderat. Norocul este de partea ta. Nu trebuie să faci cheltuieli pentru bunuri de folosinţă îndelungată pentru că se vor dovedi, mai târziu, păguboase. Sănătatea este bine aspectată, la fel şi amorul. Nu sunt domenii cu o mare influenţă negativă în perioada menţionată. Există o anumită tensiune în perioada în cauză, dar este doar una potenţială, fără posibil focus în timpul luat în considerare.