Șoferii care nu își achită la timp amenzile rutiere riscă să rămână temporar fără dreptul de a conduce, începând de marți, 25 august 2026, potrivit normelor metodologice adoptate de Guvern pentru aplicarea OUG nr. 7/2026.

Perioada suspendării va fi calculată în funcție de suma restantă: o zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Măsura îi vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române care au amenzi contravenționale restante primite în calitate de șoferi.

Noile reguli stabilesc inclusiv procedura prin care autoritățile locale comunică datoria, calculează perioada de suspendare și transmit informațiile către sistemul național de evidență a permiselor.

Potrivit legislației, suspendarea dreptului de a conduce intervine dacă obligația de plată nu este stinsă în termen de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție.

Durata măsurii este calculată proporțional cu suma rămasă neachitată: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați, fără ca fracțiile de zi să fie luate în calcul.

Astfel, un șofer care are de achitat o amendă restantă de 1.000 de lei poate avea dreptul de a conduce suspendat pentru 20 de zile.

În cazul în care au fost făcute plăți parțiale înainte de expirarea termenului de 90 de zile, perioada suspendării va fi calculată doar pentru suma rămasă neachitată.

Organele fiscale locale au obligația de a înregistra în evidențele fiscale creanțele provenite din amenzile contravenționale devenite definitive.

În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul trebuie să includă informații despre suma datorată, valoarea restantă și termenul în care plata trebuie efectuată.

Normele prevăd și informarea șoferului cu privire la momentul de la care poate începe suspendarea dreptului de a conduce.

Suspendarea nu începe imediat după expirarea celor 90 de zile.

Potrivit normelor metodologice, măsura începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de plată și încetează la ora 24:00 în ultima zi a perioadei stabilite.

Autoritățile fiscale locale trebuie să introducă informațiile necesare în sistemul PatrimVen, de unde datele sunt transmise către sistemul național de evidență a permiselor administrat de Ministerul Afacerilor Interne.

Șoferii pot redobândi dreptul de a conduce înainte de expirarea perioadei calculate dacă își achită integral datoria.

După constatarea plății, organul fiscal local trebuie să introducă în sistemul PatrimVen mențiunea privind redobândirea dreptului de a conduce, în termen de două zile lucrătoare.

Există și situații în care autoritățile pot constata ulterior că amenda fusese deja achitată înainte de expirarea termenului legal. În acest caz, măsura suspendării trebuie revocată. Dacă plata a fost doar parțială, perioada suspendării poate fi modificată în funcție de suma rămasă restantă.

Reglementările se aplică titularilor de permise eliberate de autoritățile române care au datorii provenite din amenzi contravenționale aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație.

Măsura se referă la conducătorii de autovehicule, dar și la persoanele sancționate în calitate de conducători de tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, în condițiile prevăzute de legislația rutieră.