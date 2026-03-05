Nvidia: Investiția de 30 miliarde dolari în OpenAI s-ar putea opri înainte de listare

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că investiția recentă de 30 de miliarde de dolari în startupul de inteligență artificială OpenAI ar putea fi ultima realizată de compania sa, având în vedere planurile de a se lista la bursă la sfârșitul acestui an, potrivit Investing.

Huang a explicat că scenariul unei investiții totale de 100 de miliarde de dolari în OpenAI, anunțat anterior în cadrul unui acord de infrastructură între cele două companii, este cel mai probabil să nu se mai materializeze. „Motivul este că ei se vor lista la bursă”, a afirmat CEO-ul Nvidia miercuri, în cadrul conferinței Morgan Stanley Technology, Media & Telecom.

În aceeași intervenție, Huang a menționat că și investiția de 10 miliarde de dolari în Anthropic, un rival al OpenAI în domeniul inteligenței artificiale, ar putea fi ultima făcută de Nvidia în startupurile de acest tip.

Investiția de 30 de miliarde de dolari în OpenAI face parte dintr-o rundă de finanțare mai amplă, de 110 miliarde de dolari, anunțată recent de startupul de inteligență artificială. Aceasta a inclus și angajamente de 50 de miliarde de dolari din partea Amazon și 30 de miliarde de dolari de la SoftBank.

Planul inițial anunțat în septembrie, care prevedea investiții cumulate de până la 100 de miliarde de dolari, a generat valuri în sectorul tehnologic și a declanșat o serie de parteneriate majore pentru construirea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Structura acordului presupunea ca Nvidia să investească treptat, pe măsură ce OpenAI construiește noi centre de supercalcul pentru AI. În schimb, investiția actuală de 30 de miliarde de dolari nu este condiționată de etape specifice de implementare.

Întrebări despre amploarea relației dintre Nvidia și OpenAI au apărut încă din noiembrie 2025, când Nvidia a precizat într-un raport trimestrial că acordul de 100 de miliarde de dolari ar putea să nu fie finalizat.

În februarie 2026, compania a inclus un avertisment similar în raportul financiar, menționând că „nu există nicio garanție” că va încheia un acord de investiție și parteneriat cu OpenAI sau că o tranzacție va fi finalizată.