Nuțu Cămătaru zice că nu-i e frică de nimic: Am 7-8 gloanțe trase pe mine

Interlopul Nuțu Cămătaru a povestit că de-a lungul vieții sale a avut episoade extrem de dure printre care și niște împușcături. Acesta a precizat că a ajuns să nu îi mai fie frică de nimic.

Nuțu Cămătaru, neînfricat

Interlopul a explicat că viața lui nu a fost tocmai roz, dar acest lucru l-a făcut să devină extrem de puternic.

”Nu mi-a fost frică niciodată, dar am fost pus la cumpănă între viață și moarte. Am fost împușcat de câteva ori. Am 7-8 gloanțe trase pe mine. Nu am frică pentru că dacă e nevoie mă tai singur nu se pune problema. Vreau să știți ceva, eu tot ce-am făcut și cu cine m-am bătut, am făcut doar cu mâinile astea ale mele, astea două. Nu am făcut cu altceva”, a explicat Nuțu Cămătaru.

”Le dau 40 de secunde în picioare”

De altfel acesta a făcut referire și la ce fel de personaje sunt în acest moment pe internet și care se dau drept interlopi. Nuțu Cămătaru spune că nu ar avea nicio șansă în fața lui. Nu de alta, dar ceea ce a reușit el puțini au făcut.

”Am o vârstă și îi văd pe băieții ăștia care se joacă pe tik-tok-uri pe facebook, credeți-mă că le dau câte 40 de secunde să stea în picioare. Și nu ai nicio șansă în fața mea„, a mai spus interlopul.

Acesta a mai explicat și cum de a ajuns multă lume să ”facă parte din clan”. În sensul că mulți doar se laudă dar fără să aibă bază reală.

”Să vă spun ceva e foarte ușor știți câți se folosesc de numele meu? E foarte ușor să ne facă un clan. Ne-am cunoscut și apoi se recomandă că ei îl cunosc pe Nuțu, că ei sunt al lui Nuțu, dar nu au nicio legătură”, a mai pus Nuțu Cămătaru.

