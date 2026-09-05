Ion Coporan, un cunoscut bodyguard din București, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT la sfârșitul lunii august, în dosarul „Las Vegas”, după ce ar fi aderat la o grupare violentă implicată în activitatea unor cazinouri. Bărbatul a mai fost condamnat într-un dosar în care, alături de membri ai clanului Duduianu, ar fi extorcat mai mulți lăutari, printre care Florin Salam.

Procurorii DIICOT au trimis în judecată, la sfârșitul lunii august, dosarul cunoscut sub numele „Las Vegas”. Ancheta a vizat o afacere din domeniul jocurilor de noroc pusă pe picioare de frații Mihai și Sorin Doroftei, cunoscuți în lumea interlopă drept „familia DMS”.

Cei doi au fost acuzați de anchetatori că ar fi deschis cazinouri în mai multe orașe importante din țară și că ar fi apelat la persoane violente pentru paza localurilor. Potrivit acuzațiilor, prin intermediul acestora era impusă ordinea în cazinouri, iar conflictele cu clienții recalcitranți erau rezolvate fără intervenția Poliției.

În unele situații, clienții ar fi fost ridicați de la aparatele de joc chiar dacă mai aveau credit, scoși cu forța din localuri, iar unii dintre ei ar fi fost bătuți.

Printre oamenii considerați apropiați de „familia DMS” apăreau Florin Șpac și Marian Sîrbu, zis Box, dar și alte nume cunoscute din lumea interlopă.

În anchetă sunt menționați frații Corduneanu din Iași, Ion Bogdan Sandu, zis Bobo Sandu, Dumitru Bărbulescu, alias Bebe Cămătaru, precum și Ion Coporan, bodyguard cunoscut în București.

Coporan a mai fost condamnat la aproape șapte ani de închisoare pentru fapte cu violență.

În perioada octombrie 2017 – iulie 2020, acesta, alături de mai mulți membri importanți ai clanului Duduianu, ar fi extorcat mai mulți lăutari cunoscuți. Printre aceștia s-a aflat și Florin Salam, care ar fi fost constrâns, împreună cu alți artiști, să plătească sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Ion Coporan a lucrat și pentru frații Eduard și Marius Rusu, cunoscuți în presă drept „prințișorii de la Tărtășești”. Cei doi sunt fiii lui Ion Rusu, fost primar al localității Tărtășești, prezentat în perioada mandatului său drept cel mai bogat primar din România.

În iunie 2023, Eduard Rusu l-ar fi invitat pe Ion Coporan să-și sărbătorească împreună ziua de naștere, cei doi având aceeași dată de naștere. Petrecerea a avut loc într-un local din Tărtășești care aparține familiei Rusu.

Coporan ar fi chemat la eveniment mai multe persoane cunoscute în lumea interlopă, printre care Alexandru Stoica, zis Aticu, Marius Alecu, poreclit Bebino, și Costel Raiciu, alias Litrașu.

În timpul petrecerii ar fi izbucnit un scandal pornit de la dedicațiile muzicale, iar Eduard Rusu ar fi fost bătut. Surse judiciare au afirmat că Ion Coporan ar fi fost văzut în repetate rânduri și la clubul Atmosphere din Herăstrău, local pe care Eduard Rusu l-ar împărți cu liderul interlop Emil Caran.