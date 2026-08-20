Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) introduce o serie de principii menite să schimbe modul în care sunt planificate și dezvoltate localitățile din România. Ministerul Dezvoltării susține că noul cadru legislativ pune un accent mai mare atât pe siguranța clădirilor, cât și pe dezvoltarea urbană sustenabilă.

Actul normativ, elaborat de Ministerul Dezvoltării și adoptat de Parlament la inițiativa Guvernului, urmează să intre în vigoare săptămâna viitoare.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, spune că reforma urmărește o abordare diferită a dezvoltării urbane, în care construcția de noi imobile trebuie să fie însoțită de infrastructură și servicii publice adecvate.

„Siguranța construcțiilor trebuie urmărită pe întreaga lor durată de viață”, a transmis ministrul, subliniind că dezvoltarea unei localități nu poate fi măsurată doar prin suprafața construită, ci și prin existența transportului, a spațiilor verzi, a infrastructurii și a serviciilor necesare populației.

Una dintre direcțiile importante ale noului Cod este prevenirea degradării și identificarea din timp a problemelor structurale sau tehnice.

Pentru imobilele care găzduiesc servicii publice, precum școli, spitale și centre culturale, legislația pune accent pe verificarea periodică a stării construcțiilor, întreținere și intervenții preventive.

Autoritățile urmăresc astfel ca eventualele vulnerabilități să fie descoperite înainte ca acestea să se transforme în riscuri pentru persoanele care folosesc clădirile.

Responsabilități mai clare revin și administratorilor construcțiilor, care trebuie să acorde o atenție mai mare întreținerii și monitorizării acestora pe durata exploatării.

Noul cadru legislativ introduce și o perspectivă mai largă asupra dezvoltării localităților. Extinderea zonelor construite ar trebui să fie corelată cu capacitatea infrastructurii existente și cu investițiile planificate.

Printre obiective se numără dezvoltarea transportului public, încurajarea deplasărilor pietonale și cu bicicleta, protejarea și extinderea spațiilor verzi, precum și îmbunătățirea calității mediului urban.

De asemenea, autoritățile vor trebui să evite dezvoltările care creează dezechilibre și pun presiune excesivă asupra rețelelor de transport, utilităților sau serviciilor publice.

În acest context, administrațiile locale vor avea un rol important în aplicarea noilor principii. Planificarea unui cartier nu ar trebui să se rezume la stabilirea numărului de clădiri sau a regimului de înălțime, ci să țină cont și de accesul locuitorilor la transport, școli, servicii, spații publice și zone verzi.

Ministerul Dezvoltării susține că obiectivul final este crearea unor comunități mai sigure, mai bine conectate și mai reziliente, în care dezvoltarea imobiliară să fie însoțită de infrastructura și serviciile necesare.