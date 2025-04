Noua actualizare a ChatGPT, disponibilă în mai multe țări. Funcția implementată de companie

ChatGPT a primit recent o actualizare a funcției de memorie, compania OpenAI susținând, joi, că AI-ul se poate referi acum la toate toate conversațiile anterioare pentru a oferi răspunsuri mai personalizate.

Potrivit OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, chatbot-ul va utiliza de acum preferințele și interesele utilizatorilor pentru a deveni mai util în redactarea textelor și altele activități.

„Este o funcție surprinzător de bună, din punctul meu de vedere, și indică o direcție care ne entuziasmează: sisteme de inteligență artificială care ajung să te cunoască de-a lungul vieții și devin extrem de utile și personalizate”, a scris Sam Altman, directorul OpenAI, pe X.

we have greatly improved memory in chatgpt--it can now reference all your past conversations!

this is a surprisingly great feature imo, and it points at something we are excited about: ai systems that get to know you over your life, and become extremely useful and personalized.

— Sam Altman (@sama) April 10, 2025