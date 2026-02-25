Noi reguli pentru montarea aparatelor de aer condiționat și antenelor. Amenzi și de 10.000 de lei dacă nu se respectă condițiile

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș dezbate un regulament care impune reguli clare pentru montarea aparatelor de aer condiționat și a antenelor. Proprietarii au la dispoziție 12 luni pentru remedierea deficiențelor. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei, relatează bzb.ro.

Autoritățile din Făgăraș pregătesc un set de reguli care schimbă modul în care pot fi montate aparatele de aer condiționat și antenele pe clădiri. Proiectul de hotărâre este programat pentru dezbatere și vot în ședința de plen a Consiliului Local din 26 februarie.

Documentul stabilește condiții clare privind amplasarea echipamentelor pe fațadele imobilelor și introduce obligații pentru proprietarii care au deja astfel de instalații montate. Regulamentul vizează atât clădirile rezidențiale, cât și alte imobile din oraș.

După adoptarea actului normativ, deținătorii de aparate de aer condiționat vor avea un termen de 12 luni pentru a corecta deficiențele existente. În această perioadă, cablurile vizibile vor trebui mascate, iar sistemele vor trebui adaptate astfel încât condensul să nu mai fie evacuat direct pe fațadă sau pe domeniul public.

Regulamentul impune montarea unor sisteme de colectare a apei rezultate din funcționarea aparatelor. În anumite situații, conductele de scurgere vor trebui racordate la rețeaua de canalizare. Măsurile sunt obligatorii mai ales atunci când unitățile exterioare sunt amplasate deasupra ferestrelor vecinilor sau în zone intens circulate.

Pentru aparatele care urmează să fie instalate după intrarea în vigoare a regulamentului, regulile devin mai stricte. Amplasarea va fi permisă, cu prioritate, în spații tehnice dedicate, pe acoperișuri sau pe terase necirculabile, astfel încât impactul vizual asupra clădirii să fie redus.

În cazul în care aceste variante nu pot fi aplicate, montajul va fi acceptat pe fațadele secundare. Instalarea pe fațadele principale va fi posibilă doar în situații excepționale și numai după obținerea tuturor avizelor necesare.

Aparatele montate pe fațade vor trebui aliniate uniform, nu dispuse aleatoriu. Regulamentul prevede și o interdicție clară privind instalarea acestor echipamente pe fațadele clădirilor clasate ca monument istoric.

Noile prevederi se aplică și antenelor. Acestea vor putea fi amplasate pe acoperișuri sau în zone mai puțin vizibile ale imobilelor. Montarea pe fațadele principale este interzisă, la fel ca instalarea pe structuri considerate fragile.

Prin aceste măsuri, administrația locală stabilește un cadru unitar pentru intervențiile asupra aspectului exterior al clădirilor.

Încălcarea regulamentului va atrage sancțiuni contravenționale cuprinse între 500 și 10.000 de lei. Pe lângă amendă, autoritățile pot dispune măsuri complementare. Acestea includ demontarea echipamentelor montate neconform, refacerea fațadelor afectate și suspendarea dreptului de utilizare a instalațiilor.

Regulamentul urmează să fie supus votului consilierilor locali, iar prevederile sale vor deveni aplicabile după adoptare.