Noi opțiuni testate pe WhatsApp. Ce trebuie să știe utilizatorii

WhatsApp testează în versiunea beta pentru Android o funcție care le va aminti utilizatorilor când este ziua de naștere a contactelor lor. Opțiunea, identificată de WABetaInfo și prezentată de Ubergizmo, folosește date introduse anterior pentru verificarea vârstei și ridică întrebări privind controlul utilizatorilor asupra informațiilor personale.

Noua funcție include o secțiune în care aniversările contactelor sunt așezate în ordine cronologică. Sistemul este asemănător celui disponibil de mai mult timp pe Facebook. Opțiunea a fost descoperită într-o versiune beta a WhatsApp pentru Android și este disponibilă, pentru moment, doar unui număr limitat de utilizatori înscriși în programul de testare.

Începând din 2023, WhatsApp solicită informații despre anul nașterii utilizatorilor din anumite regiuni, pentru a respecta normele privind verificarea vârstei. Inițial, datele respective erau folosite doar pentru îndeplinirea obligațiilor legale și nu erau afișate celorlalți utilizatori.

Meta utilizează acum informațiile deja colectate pentru dezvoltarea unei funcții sociale în interiorul aplicației. Pentru ca aniversarea să apară în secțiunea dedicată, utilizatorul trebuie să își fi înregistrat data nașterii în WhatsApp.

Noua funcție a provocat discuții despre modul în care sunt folosite informațiile personale oferite platformei. În actuala etapă de dezvoltare, utilizatorii nu au la dispoziție controale prin care să ascundă aniversarea față de anumite contacte sau față de întreaga listă. Data rămâne cunoscută de platformă, însă nu există deocamdată o setare prin care persoana să decidă cine poate vedea informația.

WhatsApp ar putea introduce opțiuni suplimentare de confidențialitate înainte de lansarea oficială. Acestea ar putea permite dezactivarea funcției sau ascunderea aniversării. Nu a fost anunțată o dată la care opțiunea va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii.

În paralel, WhatsApp lucrează la o altă funcție, destinată salvării conversațiilor și fișierelor într-un serviciu propriu de stocare în cloud. Această opțiune a fost identificată separat în versiunea beta WhatsApp pentru iOS 26.28.10.16, distribuită prin TestFlight.

Funcția este încă ascunsă, însă informațiile din codul aplicației indică faptul că utilizatorii de iPhone ar putea alege unde își păstrează copiile de siguranță. iCloud ar urma să rămână varianta implicită pentru persoanele care nu modifică setările. Utilizatorii care intră în secțiunea dedicată backup-ului ar putea selecta serviciul administrat direct de WhatsApp.

WhatsApp dezvoltă o soluție similară și pentru Android. Primele indicii despre această opțiune au apărut într-o versiune beta în luna aprilie.

Planurile de stocare observate până acum par să fie aceleași pentru ambele platforme. Utilizatorii ar urma să primească 2 GB de spațiu gratuit. Un plan de 50 GB ar putea costa aproximativ 0,99 dolari pe lună, iar oferta ar putea include și o variantă de 1 TB.

Funcțiile de stocare nu sunt disponibile în acest moment pentru utilizatorii obișnuiți, iar WhatsApp nu a anunțat data unei lansări oficiale.

Cei 2 GB oferiți separat de WhatsApp ar putea fi utili pentru posesorii de iPhone, chiar dacă spațiul disponibil nu este foarte mare. Apple oferă gratuit 5 GB în iCloud, utilizați împreună pentru fotografii, documente, copii de siguranță și alte date. Păstrarea conversațiilor și fișierelor WhatsApp într-un serviciu separat ar elibera o parte din spațiul iCloud pentru celelalte informații ale utilizatorului.

În propriul serviciu al WhatsApp, copiile de siguranță ar urma să fie criptate integral în mod implicit. Utilizatorul nu ar trebui să activeze manual o setare suplimentară pentru protejarea datelor. Accesul ar putea fi securizat printr-o cheie specială, iar criptarea nu ar putea fi dezactivată atât timp cât backup-ul este păstrat în cloud-ul WhatsApp. Persoanele care nu doresc acest sistem ar trebui să revină la salvarea conversațiilor în iCloud.

În cazul serviciului Apple, protecția completă a copiilor de siguranță depinde de activarea manuală a funcției Protecția avansată a datelor. WhatsApp nu pregătește posibilitatea ca utilizatorii de iPhone să își salveze conversațiile în Google Drive. Alegerea ar urma să fie făcută între iCloud și serviciul propriu al aplicației.