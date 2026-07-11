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Meta retrage una dintre cele mai noi funcții AI. Ce a dus la această decizie

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Meta retrage una dintre cele mai noi funcții AI. Ce a dus la această decizieMeta. Sursă foto: meta.com
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Din cuprinsul articolului

Meta Platforms a anunțat retragerea funcției de inteligență artificială lansate în această săptămână, care permitea generarea de imagini folosind fotografii publice de pe Instagram. Decizia a fost luată după criticile privind protecția datelor personale și utilizarea imaginilor fără acordul explicit al utilizatorilor.

Meta retrage funcția AI lansată în această săptămână

Meta Platforms a renunțat la noua funcție de inteligență artificială introdusă recent, care permitea generarea și editarea imaginilor pornind de la fotografii publice publicate pe Instagram.

Decizia companiei vine după numeroase reacții legate de modul în care erau utilizate imaginile utilizatorilor și de lipsa unui acord exprimat în mod explicit pentru această funcționalitate.

Meta a transmis că obiectivul a fost dezvoltarea unui instrument creativ și oferirea posibilității ca utilizatorii să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop. Compania a anunțat însă că funcția „nu a răspuns așteptărilor”, motiv pentru care a fost retrasă.

Funcția era integrată în chatbotul Meta AI

Noua opțiune făcea parte din Muse Image, primul model de generare a imaginilor dezvoltat de divizia Meta Superintelligence Labs și lansat marți.

Integrată în chatbotul Meta AI, funcția permitea utilizatorilor să creeze și să editeze imagini pornind de la fotografii existente, pe care ulterior le puteau modifica prin schițe.

Nemulțumirile au apărut la scurt timp după lansare, deoarece funcția era activată automat pentru utilizatori, fără ca aceștia să își exprime în mod explicit acordul.

inteligenta artificiala

Sursa foto: dreamstime.com

Critici din partea unei actrițe și a sindicatului actorilor

Printre cei care au criticat public noua funcție s-a numărat actrița Hannah Einbinder, premiată cu Emmy pentru rolul din serialul „Hacks”. Aceasta le-a recomandat utilizatorilor Instagram să dezactiveze opțiunea.

Totodată, sindicatul american al actorilor SAG-AFTRA le-a cerut membrilor săi și utilizatorilor Instagram să renunțe la această funcționalitate, argumentând că imaginile folosite pentru dezvoltarea inteligenței artificiale ar trebui utilizate doar în baza unui consimțământ clar și explicit.

După retragerea funcției, organizația a salutat decizia Meta și a apreciat că aceasta reprezintă o măsură responsabilă, în contextul riscurilor asociate creării unor replici digitale fără acordul persoanelor.

Dezbaterea privind utilizarea fotografiilor în dezvoltarea AI continuă

Situația readuce în atenție presiunea tot mai mare exercitată asupra companiilor din domeniul tehnologiei pentru a oferi utilizatorilor un control mai clar asupra modului în care fotografiile și conținutul public distribuit pe platformele sociale sunt utilizate în dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

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