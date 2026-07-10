Meta Platforms intenționează să înceapă în septembrie producția propriului cip pentru inteligență artificială, denumit Iris, potrivit unui document intern consultat de Reuters. Compania vrea să își extindă infrastructura AI, să reducă dependența de furnizori externi și să își dubleze capacitatea de calcul până în 2027.

Meta Platforms are în plan să înceapă în luna septembrie producția propriului cip destinat sistemelor de inteligență artificială. Procesorul, cu numele de cod Iris, face parte din strategia companiei de a-și dezvolta infrastructura AI și de a reduce dependența de furnizori precum Nvidia și AMD, potrivit unui document intern consultat de Reuters.

Iris este inclus în familia Meta Training and Inference Accelerators (MTIA), o gamă de procesoare proiectate de companie pentru funcționarea sistemelor de inteligență artificială utilizate pe platformele Facebook și Instagram.

Documentul arată că procesul de testare al cipului Iris a durat șase săptămâni, perioadă în care nu au fost identificate probleme importante. Rezultatul reprezintă un pas înainte pentru proiectul Meta, după mai mulți ani în care compania a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea propriilor procesoare.

Meta dezvoltă cipul împreună cu Broadcom, companie implicată în proiectare, în timp ce producția va fi realizată de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume.

Meta intenționează să folosească procesoarele Iris împreună cu plăcile grafice achiziționate de la Nvidia și AMD. Obiectivul companiei este reducerea costurilor generate de infrastructura dedicată inteligenței artificiale și diminuarea dependenței de furnizorii externi.

Planurile companiei prevăd lansarea unui nou cip AI aproximativ o dată la șase luni până în 2027, un ritm mai rapid decât cel adoptat de majoritatea producătorilor, care introduc noi generații de procesoare la intervale de un an sau mai mult.

Potrivit documentului intern, Meta va opera în acest an o infrastructură de calcul de 7 gigawați, iar până în 2027 intenționează să ajungă la 14 gigawați, una dintre cele mai mari capacități dedicate inteligenței artificiale din industrie.

Pentru susținerea acestor investiții, compania estimează cheltuieli de până la 145 de miliarde de dolari în 2026 pentru infrastructura AI. Suma reprezintă o parte importantă din cele peste 700 de miliarde de dolari pe care marile companii din tehnologie sunt așteptate să le investească în acest domeniu.

Meta și-a asigurat deja contracte multianuale pentru componente esențiale, inclusiv memorii furnizate de Samsung Electronics, unități de stocare flash de la SanDisk și echipamente de fibră optică produse de Sumitomo Electric.

Aceste acorduri au devenit tot mai importante în contextul deficitului global de memorii și al creșterii accelerate a cererii pentru componente destinate centrelor de date AI. Analiștii avertizează că scumpirea cipurilor și a memoriilor, fenomen cunoscut sub denumirea de „chipflation”, începe să producă efecte asupra economiei în ansamblu.