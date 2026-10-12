Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce noi condiții pentru persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice. Potrivit documentului, utilizatorii în vârstă de cel puțin 14 ani vor trebui să promoveze un curs de legislație rutieră, cu excepția celor care dețin deja permis de conducere. Persoanele care nu respectă obligația vor risca amenzi. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, for decizional.

Potrivit proiectului legislativ, folosirea trotinetelor electrice va fi permisă persoanelor care au vârsta minimă de 14 ani și au promovat un curs teoretic privind regulile de circulație.

Documentul stabilește următoarea condiție: „Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani şi care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulaţie şi conduita preventivă aplicabile bicicletelor şi trotinetelor electrice", prevede proiectul.

De la această obligație vor fi exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de legislația rutieră.

În cazul minorilor care nu au împlinit 18 ani, înscrierea la curs va fi posibilă numai cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal.

Proiectul prevede înregistrarea persoanelor care promovează cursul într-o evidență electronică administrată de Autoritatea Rutieră Română.

„Informaţia privind promovarea cursului se înscrie în Registrul naţional al cursanţilor gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidenţe electronice", prevede actul normativ.

Organizarea cursurilor va fi reglementată prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii. Ordinul va trebui emis în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Normele vor stabili programa de pregătire, durata minimă a cursului și modalitatea de desfășurare. Totodată, vor fi reglementate evaluarea participanților, condițiile necesare promovării și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească unitățile autorizate pentru pregătirea conducătorilor de vehicule. Documentul va stabili și forma dovezii de absolvire, termenul în care informațiile trebuie introduse în Registrul național al cursanților, precum și procedura de verificare electronică.

Proiectul adoptat de Senat introduce și sancțiuni pentru utilizatorii care conduc trotinete electrice fără să îndeplinească cerința privind promovarea cursului.

Nerespectarea acestei condiții va fi sancționată cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni.

Noua obligație nu se va aplica însă imediat după adoptarea legii. Textul stabilește că dispozițiile vor intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, dar procedura legislativă nu este încă încheiată.

Camera Deputaților este forul decizional și urmează să voteze forma finală a actului normativ.

Dacă proiectul va fi adoptat și va deveni lege, obligația absolvirii cursului se va aplica după expirarea termenului de 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Până atunci, cerința privind promovarea cursului de legislație rutieră rămâne o măsură propusă, nu o obligație aflată deja în vigoare.