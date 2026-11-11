Senatul dezbate și votează miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 10:00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Inițiatorii îi reproșează oficialului prezentarea selectivă a datelor privind execuția bugetară și susțin că există diferențe între cifrele comunicate publicului din România și indicatorii utilizați de instituțiile europene pentru evaluarea situației fiscale.

Moțiunea, intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, a fost depusă săptămâna trecută și este semnată de 34 de parlamentari: 30 de la AUR și patru neafiliați. Documentul pune în discuție transparența finanțelor publice și modul în care Ministerul Finanțelor prezintă evoluția deficitului bugetar.

Principalul punct al moțiunii îl reprezintă modul în care Ministerul Finanțelor comunică datele despre deficitul bugetar. AUR susține că prezentarea deficitului calculat pe baza fluxurilor de numerar nu oferă o imagine completă asupra obligațiilor financiare ale statului.

Potrivit inițiatorilor, ministrul a evidențiat reducerea deficitului la aproximativ 3,81% din PIB în primele nouă luni ale anului 2026, fără să prezinte în paralel o estimare actualizată a deficitului calculat potrivit metodologiei europene ESA.

Formațiunea invocă și diferențele dintre cele două metode de calcul. În documentul depus la Senat, parlamentarii AUR susțin că, pentru primele șase luni ale anului, deficitul raportat în numerar a fost de aproximativ 41 de miliarde de lei, în timp ce deficitul calculat potrivit metodologiei ESA ar fi depășit 69 de miliarde de lei. Diferența indicată este de peste 28 de miliarde de lei.

Deficitul bugetar în numerar, cunoscut și sub denumirea de deficit cash, reflectă diferența dintre încasările și plățile efective ale statului într-o anumită perioadă. Ministerul Finanțelor publică periodic execuția bugetară pe această bază.

Metodologia ESA, utilizată la nivelul Uniunii Europene, urmează regulile Sistemului European de Conturi și ia în calcul operațiunile economice în momentul în care se nasc obligațiile, nu exclusiv atunci când sunt efectuate plățile.

Prin urmare, cele două metode pot indica valori diferite ale deficitului. De exemplu, o cheltuială înregistrată, dar neachitată la momentul raportării, poate influența calculul ESA înainte de a apărea în execuția bugetară pe numerar.

AUR consideră că publicarea exclusivă a datelor cash poate crea o imagine incompletă asupra situației financiare a statului. Formațiunea cere ca Ministerul Finanțelor să prezinte periodic ambii indicatori și să explice diferențele dintre ei.

Datele comunicate de Ministerul Finanțelor arată că deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 78,52 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, echivalentul a 3,82% din PIB. În perioada similară din 2025, deficitul fusese de 102,47 miliarde de lei, respectiv 5,35% din PIB.

Potrivit instituției, reducerea a fost de 1,53 puncte procentuale din PIB, în timp ce veniturile totale au crescut cu 11,8% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Ministrul Alexandru Nazare a mai anunțat că investițiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei, cu peste 25 de miliarde de lei mai mult decât în primele nouă luni din 2025. Aceste cifre reprezintă argumentele Ministerului Finanțelor privind evoluția execuției bugetare.

Prin moțiunea simplă, inițiatorii cer Ministerului Finanțelor să modifice modul de raportare a execuției bugetare. Mai exact, solicită publicarea cel puțin trimestrială a deficitului calculat pe numerar și a unei estimări actualizate a deficitului potrivit metodologiei ESA.

AUR mai cere explicații publice privind diferențele dintre cei doi indicatori, astfel încât cetățenii și companiile să poată înțelege mai bine situația finanțelor publice.

În document, parlamentarii critică și continuitatea conducerii Ministerului Finanțelor. Ei consideră contradictorie menținerea lui Alexandru Nazare în funcție după schimbarea Guvernului Bolojan, în condițiile în care acesta a fost responsabil de politicile fiscale ale executivului anterior.

Inițiatorii susțin că statul încasează tot mai mult de la cetățeni, în timp ce cheltuielile cu dobânzile cresc, iar resursele alocate investițiilor de capital rămân sub presiune. Aceste afirmații reprezintă criticile politice formulate de AUR în textul moțiunii.

Potrivit ordinii de zi publicate de Senat, dezbaterea și votul sunt programate pentru miercuri, 11 noiembrie, începând cu ora 10:00. Moțiunea va fi supusă unui vot secret.

Conform Regulamentului Senatului, adoptarea unei moțiuni simple necesită votul majorității senatorilor prezenți. Dacă este adoptată, aceasta exprimă poziția oficială a Senatului asupra problemei prezentate și devine obligatorie pentru Guvern și membrii săi, potrivit regulamentului parlamentar.

Moțiunea simplă nu trebuie confundată cu moțiunea de cenzură. Votul asupra documentului depus de AUR nu conduce automat la demiterea ministrului Finanțelor sau la căderea Guvernului.

Dezbaterea readuce în prim-plan problema transparenței bugetare și a modului în care sunt comunicate datele privind deficitul României. Diferența dintre metodologia cash și cea ESA are relevanță pentru evaluarea finanțelor publice, inclusiv la nivel european.

Votul de miercuri va arăta dacă parlamentarii Senatului susțin solicitările formulate de AUR privind publicarea periodică a ambilor indicatori bugetari.