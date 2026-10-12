Din 2025, Parisul testează cea mai ciudată măsură de descongestionare din istoria centurii sale: o bandă rezervată exclusiv vehiculelor cu cel puțin doi pasageri, transportului public și taxiurilor. Cine încalcă regula plătește scump.

Din 3 martie 2025, banda din stânga a „perifericului” parizian a fost rezervată vehiculelor cu minimum două persoane la bord, autobuzelor, taxiurilor și serviciilor de urgență.

Până la 2 mai, a funcționat o perioadă „pedagogică", fără amenzi — doar cu mesaje de avertizare pe panourile luminoase.

Din 2 mai 2025, nerespectarea se sancționează cu o amendă forfetară de 135 de euro, potrivit portalului oficial al administrației franceze. „Pe loc", adică pentru fiecare abatere, nu o singură dată.

Banda funcționează doar în zilele lucrătoare, luni–vineri, între 7:00–10:30 și 16:00–20:00 — exact intervalele de vârf. În afara acestor ore și în zilele de sărbătoare legală, banda e dezactivată, iar toți șoferii o pot folosi.

Un panou pătrat cu romb alb, care se aprinde și se stinge, semnalizează starea benzii.

Mai mult, nu te oprește nimeni în trafic: sistemul se bazează pe videoverbalizare asistată de calculator, cu camere care recunosc categoriile de vehicule, numără pasagerii — față și spate — și citesc plăcuțele de înmatriculare. Un polițist cu jurământ validează apoi fiecare abatere înainte de sancționare.

Pe lângă mașinile cu doi pasageri, pot circula transportul public, taxiurile, vehiculele de urgență și ambulanțele private, vehiculele pe două roți motorizate (în anumite condiții), precum și persoanele care dețin cardul european de parcare pentru persoane cu dizabilități — dacă sunt înregistrate pe platforma Handi'Stat. Camioanele de peste 3,5 tone cu marfă nu au acces.

Potrivit cotidianului Le Parisien, într-un singur an s-au dat circa 100.000 de amenzi pe această bandă — semn că respectarea nu vine de la sine. Inițial pilotul acoperă doar un tronson (între quai d'Issy și porte de Bercy, prin nordul Parisului), urmând să se extindă pe întreaga centură.

O măsură simplă în teorie, complicată în practică: dacă mergi singur la volan pe banda din stânga la ora de vârf, te costă 135 de euro. Pentru turiști — care adesea nu recunosc semnul — poate fi cea mai scumpă lecție de circulație din vacanță.