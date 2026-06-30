Explozia produsă luni seară în Monaco, în urma căreia trei persoane au fost rănite, l-ar fi avut drept țintă pe omul de afaceri ucrainean Vadim Iermolaiev, unul dintre cei mai controversați miliardari din Ucraina, potrivit Le Figaro.

Deflagrația s-a produs cu puțin înainte de ora locală 21:00, pe rue Révérend-Père-Louis-Frolla, într-un cartier rezidențial situat în apropierea graniței cu Franța. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, un bărbat ar fi abandonat un rucsac în fața intrării unui imobil, chiar în momentul în care mai multe persoane intrau în clădire. Suspectul ar fi fugit imediat după aceea pe jos, în direcția localității franceze Beausoleil.

În urma exploziei, trei persoane au fost rănite. Două dintre victime se află în stare gravă, iar un minor a suferit răni ușoare și este în afara oricărui pericol. Potrivit surselor citate de presa franceză, victimele fac parte din aceeași familie ucraineană, iar unul dintre adulții răniți ar fi chiar Vadim Iermolaiev.

Născut în 1968, la Dnipro, Vadim Iermolaiev este fondatorul grupului Alef, un conglomerat cu investiții în imobiliare, agricultură, industrie, producția de băuturi alcoolice și materiale de construcții. De-a lungul ultimelor decenii, acesta a devenit unul dintre cei mai influenți dezvoltatori imobiliari din orașul Dnipro, fiind asociat cu proiecte de amploare precum Most-City, Cascade Plaza, Bosfor, Enigma, Prisma și complexul Brama.

În 2021, publicația Forbes Ukraine îi estima averea la aproximativ 220 de milioane de dolari, iar revista Focus îl includea, în 2020, pe locul 23 în topul celor mai bogați oameni din Ucraina.

Omul de afaceri a declarat în trecut că, din 2017, deține exclusiv cetățenie cipriotă. Numele său a apărut și în investigația jurnalistică „Batalionul Monaco”, care documenta prezența unor oameni de afaceri și politicieni ucraineni pe Coasta de Azur după declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Cea mai importantă controversă legată de Vadim Iermolaiev privește presupusele sale afaceri desfășurate în Crimeea după anexarea peninsulei de către Rusia.

În decembrie 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a decis introducerea sa pe lista sancțiunilor pentru o perioadă de zece ani. Măsurile au vizat atât omul de afaceri, cât și mai multe companii asociate grupului Alef și firmei Alef-Vinal-Krym.

Potrivit unor investigații publicate de presa ucraineană, după anexarea Crimeei, o parte dintre companiile grupului ar fi fost reînregistrate în conformitate cu legislația rusă și și-ar fi continuat activitatea în peninsula ocupată, achitând taxe către bugetul Federației Ruse.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de publicația Hromadske, susține că Iermolaiev ar fi utilizat persoane interpuse pentru a menține aceste afaceri active sub jurisdicție rusă, acuzații care au stat la baza sancțiunilor impuse de autoritățile de la Kiev.

Vadim Iermolaiev a negat în repetate rânduri toate acuzațiile privind legăturile cu afaceri din Crimeea ocupată.

Într-un interviu acordat RBC-Ucraina în 2024, acesta a declarat că nu deține și nu administrează nicio companie în peninsulă și că, după anexarea Crimeei, și-a pierdut activele din regiune.

Omul de afaceri a explicat că înainte de ocuparea peninsulei fusese investitor în trei întreprinderi producătoare de vin și coniac, însă acestea ar fi fost preluate ulterior de autoritățile ruse, iar contactele cu managementul local s-ar fi întrerupt în urma presiunilor exercitate de administrația de ocupație.

Ancheta privind explozia din Monaco este în desfășurare, iar autoritățile franceze încearcă să stabilească atât identitatea autorului, cât și mobilul atacului. Până în acest moment, procurorii nu au confirmat oficial că Vadim Iermolaiev a fost ținta atentatului, însă această ipoteză este analizată cu prioritate de anchetatori.