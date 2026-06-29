Anunțul lui Putin despre războiul din Ucraina, la televiziunea de stat

Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia își va continua obiectivul de a captura complet patru regiuni ucrainene, respingând ceea ce a numit o nouă propunere a Ucrainei de a limita ostilitățile în războiul care durează de peste patru ani, potrivit Reuters.

Vladimir Putin, vorbind cu un angajat al televiziunii de stat ruse, a mai spus că Rusia trebuie să își sporească capacitatea de apărare aeriană pentru a contracara intensificarea atacurilor cu drone ucrainene, care vizează în principal industria sa petrolieră. El a susținut că Rusia s-ar descurca bine în rezolvarea problemelor de aprovizionare cu combustibil generate de atacurile ucrainene.

Duminică, la o întâlnire de la Kremlin cu miniștri și alți oficiali, Putin a recunoscut că atacurile au declanșat penurii de combustibil în diverse regiuni rusești, dar că Rusia se ocupă de acestea.

În interviul său televizat, Putin a declarat că Ucraina a propus o încetare reciprocă a atacurilor la distanță lungă ca un pas către pace. Dar Moscova a văzut acest lucru ca pe un mijloc de a reduce presiunea asupra forțelor Kievului de-a lungul liniei frontului de 1.250 km (775 mile) a celor două părți și nu va fi distrasă de acest lucru.

„Este clar de ce se face această propunere, deoarece contraatacurile noastre în adâncul teritoriului ucrainean sunt mult mai puternice, au un impact mai mare și sunt, sincer, mai distructive”, a spus Putin.

„Având în vedere deficitul catastrofal de personal, Forțele Armate Ucrainene cred, aparent, că aceasta ar putea fi salvarea lor. Dar salvarea regimului de la Kiev nu face parte din planurile noastre.”

Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta remarcile lui Putin.

Zelenski i-a adresat luna aceasta lui Putin o scrisoare deschisă, propunând o întâlnire față în față, pe care liderul rus a respins-o.

În interviul televizat, Putin a declarat că atacurile ucrainene au avut „scopul de a distrage atenția și forțele noastre de la atingerea obiectivelor principale - eliberarea completă a Donbasului și Novorossiei”, o referire la cele două regiuni ale Donbasului și regiunile adiacente Zaporijia și Herson.

Putin a insistat mult timp ca Ucraina să abandoneze pozițiile rămase în regiunea Donețk din Donbas, ca o condiție cheie pentru orice acord de pace. La șapte luni după invazia din 2022, Rusia a anexat cele patru regiuni - regiunile Donețk și Luhansk din Donbas, precum și Herson și Zaporijia, pe care le controlează doar parțial.

Referindu-se la campania Ucrainei cu drone pe rază medie și lungă de acțiune, Putin a declarat: „Prima sarcină este de a crește rapid și semnificativ producția acelor sisteme de apărare aeriană care sunt cele mai necesare”.

„Toate atacurile, oriunde ar lovi infrastructura noastră, nu afectează absolut deloc situația de pe front, pe linia de contact în luptă”, a spus el.

Putin a mai declarat că Rusia se așteaptă la o reluare a eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului și la o nouă vizită la Moscova a trimisilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner odată ce „faza fierbinte” a conflictului din Iran va fi rezolvată.

El a părut să fie de acord cu comentariile făcute săptămâna trecută de secretarul de stat american Marco Rubio, conform cărora nu s-a ajuns la un acord formal în cadrul discuțiilor dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump din Alaska, deși au fost discutate propunerile SUA.

„Nimeni nu a semnat nimic, dar am discutat despre anumite posibilități de încheiere a conflictului din Ucraina”, a declarat Putin.

Partea americană, a spus el, a cerut compromisuri, despre care a spus că sunt incluse în propunerile înaintate de americani în cadrul discuțiilor.

În comentariile sale, Putin a sugerat, de asemenea, că președintele belarus Alexandr Lukașenko, cu care a purtat două zile de discuții săptămâna aceasta, ar putea ajuta la discuțiile de pace.

Nu a făcut nicio referire la acuzațiile Ucrainei conform cărora Rusia încerca să implice Belarusul și mai mult în conflict. Belarus a permis ca teritoriul său să fie folosit pentru a lansa invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, dar Lukașenko s-a angajat să nu trimită nicio forță în luptă.