Noapte de coșmar la Odesa: Piața Privoz și clădiri UNESCO, în flăcări

Odesa, oraș-port din sudul Ucrainei, a fost ținta unui nou atac masiv cu drone lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi.

Printre obiectivele vizate s-au numărat mai multe infrastructuri civile, inclusiv celebra piață Privoz – considerată simbolul orașului – unde au luat foc mai multe pavilioane comerciale. Alte zone lovite includ clădiri rezidențiale și monumente de arhitectură din centrul istoric, aflat sub protecția UNESCO.

Potrivit autorităților locale, bilanțul provizoriu indică trei răniți. „Piaţa Privoz arde în Odesa!”, a anunțat Serviciul de stat pentru situaţii de urgenţă din Ucraina, precizând că echipele de intervenție erau deja la fața locului pentru a stinge incendiile. „Există riscul prăbuşirii structurilor de rezistenţă. Echipele de salvare au evacuat 33 de persoane şi au salvat altele cinci, blocate în apartamentele lor”, a transmis instituția într-un comunicat. Mai multe apartamente dintr-un bloc de nouă etaje au fost mistuite de flăcări, în special între etajele cinci și opt.

Overnight, Russians poured missiles and drones onto the city of Odesa, targeting apartment buildings and historical landmarks.

The Pryvoz market was largely destroyed.

Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/YrTROG8qXI

