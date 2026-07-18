Liderul Reform UK, Nigel Farage, se confruntă cu una dintre cele mai neobișnuite confruntări electorale din politica britanică recentă, după ce nu mai puțin de 33 de contracandidați s-au înscris în alegerile parțiale organizate în circumscripția sa, potrivit The Times of Israel.

Numărul record de participanți transformă scrutinul într-un test important pentru influența politică a formațiunii conduse de Farage.

Votul are loc într-un moment delicat pentru liderul Reform UK, aflat în centrul unor controverse legate de finanțarea activității sale politice și de anchete privind declararea unor interese financiare.

În același timp, marile partide britanice au ales să nu intre în competiție, lăsând loc unei curse dominate de candidați independenți și reprezentanți ai unor formațiuni mici, care încearcă să împiedice o nouă victorie a lui Farage.

Potrivit informațiilor publicate de AFP și preluate de presa internațională, scrutinul reunește 33 de candidați, un record pentru această circumscripție electorală.

Printre participanți se regăsesc atât politicieni independenți, cât și reprezentanți ai unor partide de nișă sau candidați cu profil satiric, ceea ce transformă campania într-una dintre cele mai neobișnuite din ultimii ani.

Alegerile au fost declanșate după ce Nigel Farage a renunțat la mandatul parlamentar, decizie care a suspendat și investigațiile parlamentare privind standardele de conduită până la desemnarea unui nou deputat. O eventuală victorie i-ar permite liderului Reform UK să revină rapid în Camera Comunelor.

Campania se desfășoară într-un context complicat pentru Farage. În ultimele zile, presa britanică a relatat despre întrebările legate de un cadou în valoare de aproximativ 5 milioane de lire sterline primit de liderul Reform UK de la omul de afaceri Christopher Harborne, precum și despre investigații privind declararea unor beneficii financiare. Farage respinge acuzațiile și susține că este ținta unei campanii coordonate împotriva sa.

În paralel, relațiile dintre liderul Reform UK și o parte a presei conservatoare s-au deteriorat vizibil, după apariția unor investigații și articole critice privind situația financiară și perspectivele electorale ale partidului.

Rezultatul scrutinului este urmărit cu atenție deoarece va oferi un nou indicator privind sprijinul electoral de care beneficiază Reform UK înaintea viitoarelor confruntări politice din Regatul Unit.

Chiar dacă lipsa candidaților din partea principalelor formațiuni politice îi oferă lui Farage un avantaj teoretic, numărul foarte mare al contracandidaților și atenția mediatică ridicată transformă această competiție într-un test de imagine pentru liderul partidului.

În ultimele săptămâni, Reform UK s-a aflat în centrul mai multor controverse, de la anchete privind finanțarea partidului până la dezbateri despre securitatea politicienilor și climatul tensionat din politica britanică. Toate aceste elemente contribuie la miza ridicată a alegerilor parțiale, considerate de analiști un barometru pentru evoluția formațiunii conduse de Nigel Farage.