Un bărbat a fost arestat la Londra după ce l-ar fi amenințat cu moartea pe Nigel Farage, liderul Reform UK, într-o postare publicată pe rețeaua X, potrivit publicației Daily Express.

Suspectul, un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost reținut marți, 14 iulie, de Poliția Metropolitană, fiind suspectat de transmiterea unei comunicări amenințătoare.

Cazul atrage atenția într-un moment în care siguranța politicienilor britanici este din nou în centrul dezbaterii publice.

Amenințarea ar fi fost publicată pe X pe 8 mai, la o zi după alegerile locale și pentru primării din Marea Britanie.

„Te voi împușca în cap dacă vei câștiga”, se arăta în mesajul adresat lui Nigel Farage, potrivit presei britanice.

Ulterior, aceeași persoană ar fi răspuns cu noi amenințări la postările publicate de liderul Reform UK, după ce acesta a salutat rezultatele obținute de partid în alegerile locale.

Poliția a intervenit după ce autoritățile parlamentare au semnalat mesajele.

Poliția Metropolitană a confirmat că bărbatul a fost arestat pe 14 iulie, sub suspiciunea transmiterii unei comunicări amenințătoare.

Suspectul a fost audiat de anchetatori și ulterior eliberat pe cauțiune, în așteptarea continuării investigațiilor.

Polițiștii vor examina dispozitivele electronice folosite de acesta, pentru a stabili circumstanțele în care au fost publicate mesajele și dacă există alte informații relevante pentru anchetă.

Potrivit presei britanice, bărbatului i s-a interzis să îl contacteze pe Nigel Farage pe durata investigației.

Liderul Reform UK a declarat că este pentru prima dată când poliția acționează proactiv în urma unei postări amenințătoare publicate pe rețelele sociale.

„Este pentru prima dată când poliția a acționat proactiv în cazul unei postări pe rețelele sociale și sper că analizează și celelalte trei sau patru sute de postări similare numai din acest an”, a declarat Nigel Farage pentru The Telegraph.

Politicianul susține că el și echipa sa au raportat în repetate rânduri amenințări primite online.

„Acest lucru se întâmplă de ani de zile. Nu este vorba doar despre cuvinte, ci și despre videoclipuri cu oameni care trag cu arme și alte lucruri de acest fel”, a mai spus Farage.

Potrivit acestuia, mai multe sesizări transmise anterior poliției nu ar fi dus la intervenții, autoritățile considerând că mesajele respective nu atingeau pragul necesar pentru declanșarea unor măsuri.

Nigel Farage afirmă că numărul amenințărilor primite în ultimii ani este mult mai mare decât cazurile investigate de autorități.

The Sun relatează că politicianul susține că a primit peste 1.500 de amenințări, dintre care 597 ar fi fost amenințări cu moartea, majoritatea transmise prin intermediul rețelelor sociale.

Farage a criticat în repetate rânduri modul în care autoritățile gestionează amenințările online la adresa persoanelor implicate în viața politică.

El a susținut că unele dintre mesajele raportate anterior includeau imagini sau înregistrări video cu arme.

Cazul apare pe fondul preocupărilor privind securitatea politicienilor britanici, intensificate după moartea fostei parlamentare Ann Widdecombe.

Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa din Haytor, Devon. Poliția britanică a descris cazul drept un „atac țintit”.

Un bărbat de 28 de ani a fost inițial arestat sub suspiciunea de omor. Ulterior, acesta a fost rearestat în baza legislației antiteroriste, după apariția unor noi informații în anchetă.

Poliția antiteroristă conduce investigația, însă autoritățile au precizat că moartea lui Ann Widdecombe nu a fost declarată, în acest stadiu, un incident terorist.

Laurence Taylor, șeful structurii britanice de combatere a terorismului, a declarat că anchetatorii încearcă să stabilească nivelul de planificare și pregătire din spatele atacului asupra fostei parlamentare.

„Este clar că a fost un atac țintit. Încă încercăm să înțelegem amploarea oricărei planificări sau pregătiri și motivația din spatele atacului”, a declarat oficialul.

Investigația antiteroristă se desfășoară în paralel cu ancheta pentru omor.

Moartea fostei politiciene a determinat Reform UK să solicite măsuri de securitate mai stricte pentru parlamentari și alte persoane implicate în viața politică britanică.

Nigel Farage a legat noua intervenție a poliției de dezbaterea privind protecția actualilor și foștilor politicieni.

Liderul Reform UK a declarat că, dacă autoritățile vor începe să acționeze mai ferm pentru protejarea acestora, „cel puțin ceva bun” ar putea rezulta în urma morții lui Ann Widdecombe.

Arestarea suspectului din Londra și ancheta privind atacul din Devon sunt investigații distincte. Ambele cazuri au readus însă în atenție riscurile la care sunt expuși politicienii britanici și modul în care poliția evaluează amenințările publicate pe rețelele sociale