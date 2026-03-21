Nicușor Dan și-ar fi dat acordul pentru înlocuirea lui Bolojan

Președintele Nicușor Dan ar fi transmis că stabilitatea majorității parlamentare este elementul esențial în funcționarea actualei guvernări, alimentând astfel interpretările privind o posibilă deschidere pentru schimbări la nivelul conducerii Executivului, potrivit emisiunii „Cutia Neagră” de la România TV.

În culisele politicii de la București se vorbește tot mai intens despre o posibilă reconfigurare a coaliției de guvernare, în care poziția premierului Ilie Bolojan este din ce în ce mai contestată atât de partenerii de alianță, cât și din interiorul propriului partid. Discuțiile dintre principalele formațiuni politice ar indica faptul că scenariul continuării guvernării fără actualul șef al Executivului nu mai este exclus.

Surse politice au spus că în negocierile dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal ar fi fost analizată inclusiv varianta menținerii alianței de guvernare, dar cu o schimbare la nivelul premierului și o eventuală excludere a USR din formula executivă.

Tensiunile din coaliție au crescut în ultimele săptămâni pe fondul divergențelor legate de politicile bugetare și reformele administrative. Aceste diferențe au amplificat conflictul politic dintre Ilie Bolojan și o parte a liderilor PSD, dar și dintre premier și anumite grupuri din interiorul PNL.

În interiorul PSD, condus de Sorin Grindeanu, se discută despre mai multe scenarii post-buget, iar unul dintre cele mai vehiculate este acela al continuării guvernării, dar cu o altă formulă la Palatul Victoria. Potrivit acelorași surse, decizia finală ar urma să fie influențată de consultările interne ale partidului.

Dacă această linie ar fi adoptată, una dintre opțiunile analizate ar fi retragerea sprijinului politic prin demisia miniștrilor PSD din Guvern, măsură care ar duce automat la pierderea majorității actuale. Într-un asemenea caz, Executivul ar funcționa interimar, iar Parlamentul ar trebui să valideze o nouă formulă de guvernare.

În paralel, în interiorul PNL, taberele pro și anti-Bolojan își dispută direcția politică a partidului. Unele voci susțin continuarea mandatului actualului premier, în timp ce altele ar înclina spre o soluție de compromis cu PSD, care ar presupune schimbarea conducerii Guvernului. În acest context, numele ministrului de Interne Cătălin Predoiu este vehiculat ca posibilă variantă de înlocuire.

Pe acest fond, Ilie Bolojan încearcă să își consolideze poziția în partid, inclusiv prin convocarea unor ședințe interne menite să testeze susținerea de care mai dispune în cadrul PNL. Miza acestor mișcări este menținerea controlului asupra nominalizării pentru funcția de premier.

Surse politice susțin că, în cazul pierderii sprijinului, Bolojan ar putea fi împins atât spre ieșirea din fruntea Guvernului, cât și spre o eventuală contestare a poziției sale în partid. Într-un astfel de scenariu, coaliția de guvernare s-ar putea reconfigura rapid, deschizând discuții pentru o nouă majoritate parlamentară.

Deocamdată, toate aceste scenarii rămân la nivel de discuții și analize politice, fără o decizie oficială anunțată public. Totuși, tensiunile dintre PSD și PNL indică faptul că următoarea perioadă ar putea fi decisivă pentru structura actualului Guvern și pentru echilibrul politic din România.