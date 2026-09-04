Președintele Nicușor Dan are programată, vineri, o serie de întâlniri la Palatul Cotroceni cu 17 ambasadori străini agreați de România. Diplomații își vor prezenta oficial scrisorile de acreditare, moment care marchează începerea formală a misiunilor lor diplomatice în țara noastră. Ceremoniile vor începe la ora 10:00 și se vor desfășura la Palatul Cotroceni, potrivit Administrației Prezidențiale.

Printre diplomații care își vor prezenta scrisorile de acreditare se numără reprezentanții Canadei, Serbiei și Danemarcei.

Canada va fi reprezentată de Kevin Rex, Serbia de Dragan Simeunovic, iar Regatul Danemarcei de Stig Paolo Piras. Cei trei diplomați se numără printre noii ambasadori care își încep oficial misiunea în România.

Ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare reprezintă unul dintre momentele oficiale prin care un ambasador își începe mandatul într-o țară gazdă.

Pe lista diplomaților care vor ajunge vineri la Palatul Cotroceni se află și reprezentanții mai multor state din Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.

Republica Socialistă Vietnam îl trimite pe Le Vinh Thang, în timp ce Regatul Arabiei Saudite va fi reprezentat de Khalid bin Eid Al-Shammari.

Din partea Republicii Islamice Iran va participa Seyed Mohsen Emadi, iar Republica Coreea îl va avea ca ambasador pe Hur Seung-chul.

Algeria îl trimite pe Chaouki Chemmam, Chile pe Alex Wetzig Abdale, iar Kazahstanul pe Amangeldy Sainov.

Pe lista ambasadorilor agreați se mai află Phuchphop Mongkolnavin, din partea Regatului Thailanda, Yacouba Cisse, reprezentantul Republicii Coasta de Fildeș, și Javier Enrique Caraballo Salazar, ambasadorul Republicii Panama.

Cambodgia va fi reprezentată de Chea Chanboribo, Guatemala de Gabriel Orellana Zabalza, El Salvador de Kennedy Obed Reyes Lazo, iar Ghana de Theresa Adjei-Mensah.

Cei 17 ambasadori își vor prezenta scrisorile de acreditare pe parcursul ceremoniilor programate vineri la Palatul Cotroceni. Întâlnirile cu președintele României marchează oficial preluarea mandatelor diplomatice de către reprezentanții statelor respective.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, în discursul susținut pentru membrii corpului diplomatic cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR), că România are un rol important în consolidarea securității transatlantice, a Flancului estic și a stabilității în regiunea Mării Negre.

Șeful statului a adăugat că politica externă a României urmărește trei direcții principale: consolidarea securității naționale și regionale, sprijinirea comunităților românești din străinătate și dezvoltarea diplomației economice.

Nicușor Dan a afirmat că rezultatele obținute până acum diferă de la un obiectiv la altul, dar și-a exprimat optimismul în privința perioadei următoare. „Pe unele am progresat mai mult, pe altele mai puțin. Anul acesta va fi mai bun”, a afirmat președintele României.