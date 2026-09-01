Președintele Nicușor Dan i-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare românești din străinătate, aflați la București pentru Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Tema ediției din acest an este „Diplomația: ancora unei lumi în schimbare”.

În cadrul întâlnirii, Nicușor Dan a prezentat principalele direcții pe care le consideră prioritare pentru politica externă a României, indicând trei obiective: consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din străinătate și dezvoltarea diplomației economice.

Președintele a vorbit despre rolul României în formatele de securitate din care face parte, relația cu Statele Unite și Uniunea Europeană, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, importanța strategică a Mării Negre, exploatarea gazelor din Neptun Deep și aderarea României la OCDE.

Președintele a declarat că România trebuie să își consolideze rolul în structurile și formatele de securitate din care face parte și a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

El a menționat, de asemenea, relația cu Uniunea Europeană, situația din vecinătatea imediată a României, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și proiectele comune dezvoltate cu autoritățile de la Chișinău.

„Trei obiective în politica externă: consolidarea securității, comunitățile românești și diplomație economică. Anul acesta va fi mai bun. Am încercat să consolidăm rolul nostru în formatele de securitate din care facem parte. România este un contributor la securitatea regiunii în care ne găsim. Suntem parte din acest nou format al flancului estic în UE.

Suntem activi așa cum ne dorim să fie și relația partenerilor înspre noi.

Parteneriatul cu SUA – foarte important pentru România. Aici am progresat și ne dorim o prezentă economică mai importantă a companiilor americane în România,

Ne concentrăm pe parteneriate bilaterale cu componentă de apărare care să consolideze securitatea pe care ne-o dă participarea în formate bilaterale”, a declarat Nicușor Dan.

Pe amenințări hibride- progrese mai mari sau mai mici, dar aceste chestiuni trebuie să fie parte din preocupările noastre în continuare.

În relația cu UE urmează un an important. Sperăm să avem un buget european până la finalul acestui an.

Vecinătatea imediată: susținem Coaliția de Voință. Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina. Sprijinim formele de presiune, în special economică, asupra Rusiei. Sprijinim procesul de integrare: Moldova, Ucraina. Relația cu R. Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă. Am progresat în proiecte comune de sprijin. Marea Neagră: importantă pentru securitatea României, Europei, și îmn perspectivă pentru relația economică cu Asia, în general.

Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep.

Alte formate internaționale: extrem de importantă aderarea la OCDE unde grație efortului multor oameni am îndeplinit toate cele 25 de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare”, a declarat Nicușor Dan.

Reuniunea Anuală a Diplomației Române reunește, la București, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare românești din străinătate.

Ediția din 2026 are tema „Diplomația: ancora unei lumi în schimbare”, în contextul evoluțiilor din domeniul securității internaționale și al relațiilor externe.

În cadrul reuniunii sunt abordate prioritățile politicii externe și obiectivele României în relațiile bilaterale și în cadrul organizațiilor și formatelor internaționale din care face parte.