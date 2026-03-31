Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu

Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj clar privind poziția oficială a Washingtonului în raport cu conducerea României. Declarațiile diplomatului vin într-un context tensionat, în care în spațiul public au fost lansate afirmații legate de lipsa unei recunoașteri internaționale a președintelui Nicușor Dan.

Într-un interviu acordat Agerpres, ambasadorul american a vorbit despre relația directă dintre liderii celor două state și despre contactele recente la nivel înalt. „Am fost încântați să îl vedem pe președintele Dan la sesiunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, când a petrecut timp cu președintele Trump și, separat, cu secretarul Rubio. Înțeleg că i s-a transmis președintelui Trump deschiderea României de a ajuta”, a declarat Darryl Nirenberg.

Mesajul transmis de diplomat indică fără echivoc faptul că administrația americană colaborează direct cu președintele României și îl tratează ca interlocutor oficial. Relațiile diplomatice dintre cele două state se desfășoară în parametri normali, potrivit declarațiilor oferite.

Un element central al declarațiilor făcute de ambasadorul SUA este referirea la momentul învestirii în funcție a președintelui României. Darryl Nirenberg a subliniat explicit existența unei reacții din partea liderului american.

„Aceasta în contextul discuțiilor dintre președintele Trump și președintele Dan, inclusiv faptul că președintele Trump l-a felicitat pe președintele Dan la învestirea în funcție”, a afirmat ambasadorul american.

Această precizare are o relevanță majoră în contextul dezbaterilor publice recente. Felicitarea transmisă de președintele Statelor Unite la momentul învestirii reprezintă un gest diplomatic standard, care confirmă recunoașterea oficială a unui lider ales. Declarația ambasadorului vine astfel să clarifice poziția Washingtonului și să elimine orice ambiguitate privind statutul internațional al președintelui României.

În același timp, participarea președintelui Nicușor Dan la reuniuni internaționale și întâlnirile directe cu oficiali americani consolidează această recunoaștere. Potrivit ambasadorului, aceste contacte au inclus inclusiv discuții despre cooperarea bilaterală și disponibilitatea României de a contribui la inițiative comune.

Ambasadorul Darryl Nirenberg a oferit detalii și despre prezența reprezentanților României la evenimente organizate în Statele Unite. Aceste elemente sunt relevante pentru a înțelege nivelul relației diplomatice dintre cele două state.

„Prima doamnă (Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui român - n.r.) a fost săptămâna trecută prezentă la evenimentul inițiat de Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a avut o intervenție care a fost foarte bine primită”, a afirmat diplomatul american.

Participarea la astfel de evenimente este considerată un semnal de normalitate în relațiile diplomatice și reflectă nivelul de dialog dintre cele două administrații. În mod tradițional, aceste întâlniri au loc între parteneri recunoscuți oficial, iar prezența reprezentanților români confirmă această realitate.

În plus, contactele la nivel înalt menționate de ambasador indică o continuitate a relației strategice dintre România și Statele Unite. Acestea includ atât dimensiunea politică, cât și cea de securitate, în contextul evoluțiilor regionale.

Declarațiile ambasadorului american vin în contrast direct cu afirmațiile făcute anterior de Călin Georgescu, care a contestat legitimitatea procesului electoral și a sugerat o lipsă de recunoaștere internațională.

Într-o intervenție din 5 ianuarie 2026, Georgescu a susținut: „Anularea alegerilor (n.red.- alegerile prezidenţiale) nu a fost dreptate, a fost frica uriaşă de a nu ieşi la iveală jaful comis în 36 de ani şi furtul minţilor, şi va ieşi la iveală. Vedeţi, acum 6 luni, la o emisiune cu Tucă şi Cristoiu, am spus că SUA se vor întoarce la doctrina Monroe şi azi se confirmă asta prin documentul emis de Casa Albă şi prin ceea ce s-a întâmplat în Venezuela zilele trecute, pentru că Trump - nu s-a ştiut asta - este un om de acţiune şi care nu admite furtul de alegeri şi ca o ţară să fie confiscată de mafie şi de reţeaua globalistă”.