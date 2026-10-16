Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, 16 octombrie 2026, într-un interviu acordat Bloomberg, că România va continua să sprijine Ucraina atât pe durata războiului, cât și în procesul de reconstrucție, în contextul incidentelor recente cu drone din apropierea graniței și din Marea Neagră.

Șeful statului a vorbit despre riscurile de securitate din regiune, atacurile care au afectat transportul maritim și relația strategică dintre București și Washington.

Declarațiile au fost făcute după incidentele de joi, când două nave petroliere au fost lovite de drone, potrivit informațiilor prezentate în interviu. Unul dintre atacuri ar fi avut loc în apele teritoriale românești, iar șapte persoane erau căutate în zona incidentului. Președintele a subliniat că România trebuie să continue cooperarea cu partenerii europeni și să contribuie la sprijinirea Ucrainei.

În interviul acordat Bloomberg, Nicușor Dan a afirmat că România își va păstra angajamentul față de Ucraina pe întreaga durată a conflictului și după încheierea acestuia.

„Ne angajăm să sprijinim în continuare Ucraina până la sfârșitul acestui război și, după aceea, și în procesul de reconstrucție”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că va continua discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a identifica nevoile Kievului. Printre problemele care urmează să fie abordate se numără pregătirile pentru iarnă, dificultățile din sectorul energetic și finanțarea necesară continuării efortului de război.

Vineri era programată, la Bruxelles, și o întâlnire între oficiali europeni și președintele Ucrainei, în cadrul discuțiilor privind securitatea continentului și sprijinul acordat Kievului.

Unul dintre principalele subiecte ale interviului a fost reprezentat de incidentele cu drone produse în apropierea graniței româno-ucrainene și în zona Mării Negre.

Nicușor Dan a explicat că autoritățile au înregistrat numeroase drone în apropierea frontierei de pe Dunăre, unele dintre acestea pătrunzând pe teritoriul României. Președintele a făcut însă o distincție între incidentele pentru care există indicii tehnice privind originea aparatelor și cel mai recent caz.

„Din punct de vedere tehnic, nu putem afirma în acest moment că sunt rusești”, a declarat acesta, referindu-se la dronele implicate în incidentul analizat.

În același timp, Nicușor Dan a precizat că, în cazul altor aparate prăbușite sau deviate către teritoriul românesc în timpul războiului, fragmentele recuperate au indicat prezența unor componente de origine rusă.

Distincția este importantă pentru stabilirea responsabilității în cazul fiecărui incident. Identificarea originii unei drone presupune examinarea resturilor, analiza datelor tehnice și corelarea informațiilor obținute de autoritățile competente.

Președintele a atras atenția și asupra implicațiilor atacurilor asupra transportului naval din Marea Neagră. Potrivit declarațiilor sale, una dintre drone ar fi vizat un coridor maritim utilizat de Ucraina pentru transportul mărfurilor către Bosfor și către alte piețe internaționale.

Lovirea unor nave petroliere în această zonă ridică probleme de securitate pentru navigație și pentru transporturile comerciale. În cazul în care incidentele se produc în apropierea apelor teritoriale ale României, acestea pot avea consecințe directe asupra activităților maritime și asupra măsurilor de protecție necesare în regiune.

Pentru România, poziția geografică la Marea Neagră și apartenența la NATO fac ca evoluțiile militare din Ucraina să aibă o relevanță directă pentru securitatea națională.

Nicușor Dan a subliniat că Ucraina nu reprezintă doar o problemă de drept internațional, ci și una de securitate pentru întreaga Europă. În opinia exprimată de șeful statului, statele europene trebuie să continue eforturile pentru gestionarea conflictului și limitarea riscurilor regionale.

În cadrul interviului, Nicușor Dan a vorbit și despre relația dintre România și Statele Unite. Președintele a calificat parteneriatul bilateral drept „foarte bun” și a subliniat importanța cooperării strategice dintre cele două țări.

„Avem un parteneriat strategic de lungă durată. Și cred că acesta a adus beneficii reciproce pentru ambele țări, deoarece avem cea mai mare bază militară de la Marea Neagră”, a declarat Nicușor Dan.

Cooperarea cu Washingtonul reprezintă unul dintre pilonii politicii de securitate a României, în special în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor asociate activităților militare din regiunea Mării Negre.