Președintele Nicușor Dan cere măsuri rapide pentru sprijinirea elevilor aflați în dificultate, după publicarea rezultatelor studiului PISA 2025. Șeful statului consideră că datele privind performanțele elevilor români arată probleme importante în sistemul de educație și susține că acestea trebuie abordate prin politici publice și investiții constante.

Președintele consideră că potențialul elevilor români nu este suficient valorificat și atrage atenția asupra diferențelor dintre școli și dintre copiii proveniți din medii sociale diferite.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, a transmis Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan spune că una dintre principalele probleme scoase în evidență de studiul PISA este legătura puternică dintre rezultatele școlare ale copiilor și situația familiei sau zona în care aceștia învață.

„Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite”, evidențiază Nicușor Dan.

În opinia sa, șansele elevilor de a obține rezultate bune nu ar trebui să fie influențate atât de puternic de mediul familial sau de școala pe care o frecventează.

„Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent. Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta”, spune șeful statului.

Șeful statului susține că România dispune de profesori, specialiști și școli care obțin rezultate bune, însă aceste exemple nu sunt suficiente pentru a ridica nivelul întregului sistem educațional.

„Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii. Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă și competitivitate în economie, cercetare, inovare și apărare dacă generațiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competențe fundamentale”, este de părere Nicușor Dan.

Printre direcțiile indicate de președinte se numără identificarea cât mai devreme a elevilor care au nevoie de sprijin, dezvoltarea unui sistem național de evaluare bazat pe date și reducerea abandonului școlar.

De asemenea, Nicușor Dan susține consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, folosirea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale și îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru toți copiii.

Datele PISA 2025 arată că elevii români evaluați au obținut scoruri sub media țărilor membre OCDE la Științe, Matematică, Lectură și Rezolvarea de probleme prin metode computaționale.

La nivel mondial, evaluarea PISA 2025 a inclus aproximativ 760.000 de elevi. Din România au participat 7.725 de elevi din 322 de școli, potrivit declarațiilor coordonatorului național PISA 2025, Gabriela-Nausica Noveanu.

Nicușor Dan consideră că schimbările necesare presupun și alocări financiare consistente.

„În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație”, precizează președintele.