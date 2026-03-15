Rezultate tot mai slabe pentru elevii europeni, comparativ cu cei din SUA și Asia. Ce soluții pentru redresare propune Roxana Mînzatu

Comisarul european Roxana Mînzatu atrage atenția asupra scăderii rezultatelor la testele PISA în UE și susține, potrivit Euronews România, necesitatea investițiilor în competențele de bază.

În aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, performanțele elevilor de 15 ani la testele PISA se află într-un declin constant. Comisarul european Roxana Mînzatu a atras atenția că, în comparație cu acești elevi, copiii din țări asiatice și din Statele Unite obțin rezultate semnificativ mai bune.

„În toată Uniunea Europeană aproape, aproape în toate statele membre se văd rezultate tot mai slabe ale elevilor testați în jur de 15 ani pe PISA comparativ cu competitorii noştri și cu copiii din țări asiatice, din SUA”, a declarat Mînzatu.

Comisarul european a subliniat că investițiile trebuie concentrate pe domenii fundamentale, precum matematica și competențele pentru cetățenie. În plus, Mînzatu a menționat importanța cititului, scrisului, științelor și competențelor digitale.

„Încerc să creez o mobilizare politică, și asta înseamnă o dorință și o angajare a miniștrilor Educației alături de Comisia Europeană și de Parlamentul European în jurul acestei idei că trebuie să investim cu prioritate în competențele de bază: matematică, citit, scris, științe, digital, competențe pentru cetățenie și că trebuie să investim în profesorii care predau aceste competențe de bază”, a explicat Mînzatu.

Comisarul a anunțat pregătirea unui pachet european pentru educație, care va oferi sprijin școlilor cu probleme sistemice în privința competențelor de bază. Pachetul va include ajutor financiar și concepte de suport pedagogic, pentru a ajuta profesorii și elevii din unitățile cu rezultate slabe.

„Am lansat câteva instrumente suplimentare, dincolo de fondurile pe care le oferim deja. Undeva în noiembrie voi prezenta un pachet european pe educație care în componență va avea o schemă de sprijin a școlilor pentru aceste competențe de bază. Ce ar însemna asta? Ajutor financiar, dar și un concept de sprijin ca școlile în care există rezultate foarte slabe sistemice să poată să primească sprijin care să ajute profesorii, să ofere ajutor suplimentar copiilor. Este în lucru acest concept, dar el va fi parte din pachetul pentru educație. Îl vom discuta cu statele membre, pentru că nu putem să forțăm pe nimeni să implementeze, dar cu toții ne confruntăm cu aceleași probleme”, a precizat comisarul.

Roxana Mînzatu a reiterat că matematica și competențele pentru cetățenie trebuie să fie prioritare în investițiile europene în educație. Ea a insistat că aceste domenii sunt esențiale pentru pregătirea elevilor și pentru creșterea nivelului de performanță în UE.

„În mod deosebit matematica și așa numita competență pentru cetățenie, care vizează gândirea critică și capacitatea de a face față dezinformării, sunt cele două elemente din setul de competențe de bază unde trebuie investit și prioritizat foarte, foarte mult”, a concluzionat Mînzatu.