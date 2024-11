Roxana Mînzatu, nominalizarea României pentru Comisia Europeana. Evaluarea audierii, amânată în urma controversei privind locuința sa

Audierea Roxanei Mînzatu (PSD), candidata propusă de România pentru funcția de comisar european, s-a transformat într-o veritabilă confruntare.

De la întrebări legate de extinderea casei sale din Brașov până la trecutul politic controversat din cadrul PSD, Mînzatu a fost nevoită să răspundă la acuzații și obiecții dificile. Rezultatul? Europarlamentarii au decis să amâne evaluarea audierii sale până miercuri, punând sub semnul întrebării nominalizarea făcută de guvernul Ciolacu.

Roxana Mînzatu a fost propusă de guvernul României pentru portofoliul european „Oameni, competențe și pregătire”. În contextul sensibil al audierilor, eurodeputații au subliniat importanța unei candidaturi fără conflicte de interese și etic ireproșabilă. În loc să primească o validare rapidă, candidatul român a trecut printr-un proces tensionat, marcat de întrebări incomode și, în final, de decizia de a amâna evaluarea.

The coordinators of @EPSocialAffairs and @EPCulture have decided to postpone the evaluation meeting of @roxana_minzatu. #EPhearings

— Delphine Colard (@DelphineColard) November 12, 2024